Venezuela: Ülke kıyılarına yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağı tespit edildi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'de konuşan Lopez, Karayip Denizi'ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini belirtti.

Venezuela Entegre Hava Savunma Sistemi ile ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini aktaran Bakan Lopez, söz konusu uçakların varlığını "provokasyon" ve "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine tepki gösteren Lopez, "Dünyanın önünde, ABD hükümetinin Venezuela halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Lopez, ABD'nin olası bir saldırısı halinde ülke genelinde "ulusal seferberlik" ilan edebileceklerini vurgulayarak "Porto Riko'da konuşlu F-35'lerin Venezuela topraklarına yaklaşmaya cüret ettiğini biliyoruz. Onları izliyoruz ancak bu bizi korkutmuyor. Bu tür uçakların konuşlandırıldığını daha önce hiç görmemiştik." dedi.

Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) olası senaryolara hazırlandığını aktararak "ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını devreye sokar ve seferberlik ilan ederiz." diye konuştu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.