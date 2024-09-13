Venezuela ve İspanya arasında gerilim tırmanıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden sağ muhalif lider Edmundo Gonzalez’in İspanya’ya sığınmasının ardından Caracas ile Madrid arasındaki gerilim yükseliyor. İspanya Meclisi’nde Gonazalez’in seçimin galibi olarak tanınmasının ardından Venezuela’dan İspanya ile “tüm ilişkileri kesme” mesajı geldi.

İspanya hükümeti, Venezuela’da hakkında tutuklama kararı bulunan Gonzalez, 8 Eylül’de İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Caracas’tan Madrid’e getirildi. İspanya Meclisi’nde birinci parti konumunda olan ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi’nin (PP) önerisiyle Gonzalez’in Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınmasına yönelik önerge, çarşamba günü yapılan oylamada kabul edildi.

SANCHEZ KABUL ETMEDİ

Önergeye aşırı sağcı Vox ile bölgesel milliyetçi partiler destek verirken azınlıktaki sol koalisyon hükümeti karşı çıktı. Sosyalist Partili (PSOE) Başbakan Pedro Sanchez, sadece sembolik değeri olan bu kararla ilgili herhangi bir adım atmayacağını kaydetti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da zaferini tanımadıklarına dikkat çeken Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ile ortak hareket ettiklerini ve bir karar vermek için yılsonuna kadar zamanları olduğunu kaydetti.

İLİŞKİLERİ KESME ÖNERİSİ

İspanya Meclisi’nde alınan karara Caracas’tan sert tepki geldi. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, “İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesini” önerdi. İspanya’ya misilleme yapılmasını savunan Rodriguez, Venezuela’nın İspanya ile diplomatik, konsolosluk, ekonomik ve ticari ilişkilerini derhal kesmesi gerektiğini belirtti. Venezuela’daki İspanya Krallığı temsilcilerini ülkeden ayrılmaya davet eden Rodriguez, iki ülke arasındaki ticari uçuşların ve ikili anlaşmaların askıya alınmasını istedi.

GONZALEZ’LE GÖRÜŞTÜ

İspanyol Başbakan, dün Venezuelalı muhalif lider Gonzalez ile bir araya geldi. Başbakanlık konutu Moncloa’da basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından X’ten açıklama yapan Sanchez, “İspanya’nın insani bağlılığını ve Venezuelalılarla dayanışmasını göstererek ağırladığı Edmundo Gonzalez’e sıcak bir karşılamayla ülkemize hoş geldin diyorum. İspanya demokrasi, diyalog ve kardeş Venezuela halkının temel hakları adına çalışmaya devam ediyor” dedi. Gonzalez’in İspanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunması ve bunun en kısa sürede verilmesi öngörülüyor.

İSPANYA’YA SIĞINDI

Venezuela’da 28 Temmuz’da düzenlenen seçimlerde Nicolas Maduro, 3’üncü kez devlet başkanı seçilmişti. Batı destekli aşırı sağ muhalefet koalisyonunun adayı olan Gonzalez, Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) Maduro’yu seçimin kazananı ilan etmesine itiraz etmişti. Seçimde hile olduğunu savunarak sonuçları geçersiz kabul eden muhalefetin çağrısıyla sokaklar karışmıştı. Savcılık, Gonzalez hakkında “komplo kurmak” ve “terörle bağlantılı suçlar” gibi gerekçelerle soruşturma başlatmıştı.

“Can güvenliği bulunmadığı” gerekçesiyle ifade vermeyen Gonzalez hakkında geçen hafta yakalama kararı çıkarılmıştı. Pazar günü Madrid’e sığınana kadar Gonzalez, 6 hafta Caracas’taki Hollanda Büyükelçiliği’nde saklanmıştı.