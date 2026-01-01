Venezuela'ya yönelik ABD ablukası büyüyor

ABD, bugün Venezuela’da petrol sektöründe faaliyet gösteren dört şirkete ve bunlarla bağlantılı petrol tankerlerine yaptırım uyguladı. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre yaptırımlar, Trump’ın Maduro’ya karşı yürüttüğü baskı kampanyasının son halkası oldu. Bu kampanya kapsamında, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı artırılmış, Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen gemilere yönelik iki düzineden fazla operasyon düzenlenmişti.

Donald Trump, bu ayın başlarında Maduro’ya baskı uygulama stratejisinin bir parçası olarak, ‘yaptırım’ altındaki tüm gemilerin Venezuela sularına giriş ve çıkışını engelleyen bir abluka ilan etmişti. Bu hamle, Venezuela’nın petrol ihracatının bu ay kasım ayı seviyelerinin yaklaşık yarısına düşmesine yol açtı.

"GÖLGE FİLO" İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Maduro hükümeti için ambargoyu delmeye çalıştığını öne sürdüğü petrol tüccarlarına yaptırım uygulandığını bildirdi. Hedefler arasında, Hazine’nin bir kısmını sözde “gölge filo”nun parçası olmakla suçladığı dört tanker de yer aldı. Buna göre, “gölge filo”, ambargo uygulanan petrolü taşıyan gemileri ifade ediyor.

Hazine açıklamasında, “Bugünkü adım, Venezuela petrol ticaretine dahil olanların ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya olmaya devam ettiğini bir kez daha göstermektedir” denildi. Hazine Bakanı Scott Bessent de “Başkan Trump açıkça ifade etmiştir: Gayrimeşru Maduro rejiminin petrol ihraç ederek kâr elde etmesine ve aynı zamanda ABD’yi ölümcül uyuşturucularla doldurmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Panama bayraklı Nord Star, Gine bayraklı Lunar Tide ve Hong Kong bayraklı Della, bugün yaptırıma tabi tutulan bu gemilerin tamamı, Venezuela’nın devlet enerji şirketi PDVSA’nın iç belgeleri ve gemi takip verilerine göre bu yıl Venezuela ham petrolü veya yakıtını Asya ve Karayipler’deki noktalara taşıdı.

Hong Kong bayraklı süper tanker Valiant ise, yaptırım uygulanan şirketlerden biri olan Aries Global Investment LTD’ye ait olmasına rağmen, PDVSA kayıtlarına göre Venezuela ham petrolü taşımadı.

Bu ay, Venezuela’nın Jose Limanı’nda ham petrol yüklemesi planlanan süper tanker Della, ABD Sahil Güvenliği’nin Karayip Denizi’nde Venezuela ile bağlantılı iki gemiyi daha durdurmaya çalışmasının ardından 21 Aralık’ta rotasını tersine çevirdi ve gemi takip verilerine göre şu anda Asya’ya doğru ilerliyor.

Dört gemiye yönelik bu yaptırımlar, Washington’ın bu ayın başlarında Venezuela ile bağlantılı altı tankeri daha yaptırım listesine almasının ardından geldi.

Maduro ve hükümeti ise suç faaliyetlerine karıştıkları iddialarını sert bir şekilde reddediyor ve ABD’nin Venezuela’nın devasa petrol rezervlerini kontrol altına almak amacıyla rejim değişikliği peşinde olduğunu belirtiyor.