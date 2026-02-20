Venezuela’da siyasi tutuklulara af yasası onaylandı

Venezuela’da siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını öngören af yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi.

Tasarının yasalaşmasının ardından imzalayan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, bu adımı ülkenin siyasetinde hoşgörü ortamını güçlendirmek ve yeni siyasi yollar açmak için atılmış bir adım olarak tanımladı.

Yasa, resmi açıklamalara göre, ülkede siyasi nedenlerle tutuklanan çok sayıda kişiyi kapsayacak şekilde düzenlendi.