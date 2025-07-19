Venezuela’da tutuklu bulunan 10 ABD'li tahliye edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela ile yapılan tutuklu takası kapsamında 10 Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamasında Rubio, "ABD, Venezuela’da tutuklu bulunan 10 Amerikalıyı memleketlerine kavuşturmanın sevincini yaşıyor" dedi. Venezuela’da Amerikan vatandaşlarının son derece şüpheli şartlar altında ve uygun yargı süreci olmaksızın tutuklandığını savunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Artık Venezuela’da haksız yere tutulan tüm Amerikalılar serbesttir ve yeniden yurdumuza dönmüşlerdir" dedi. Tahliyeler konusundaki çabaları için El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye teşekkür eden Rubio, "Dünyada rehin tutulan ya da haksız yere alıkonulan tüm Amerikalılar eve dönene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.