Venezuela’dan ABD’ye: Uyuşturucu suçlamaları rejim değişikliği propagandasının yeni bir aşaması

Venezuela hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı uyuşturucu üreticileri ve dağıtıcılarıyla mücadele raporunda yer alan iddiaları reddetti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı ve "önemli uyuşturucu transit veya üretici ülke" denilen Venezuela'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uyuşturucuyla mücadelede başarısız olan ülkeler arasında sayılan “2026 Mali Yılı İçin Başlıca Uyuşturucu Transit Ülkeleri veya Başlıca Yasadışı Uyuşturucu Üretici Ülkeler Hakkında Başkanlık Kararı” başlıklı raporla ilgili açıklama yaptı. Raporun “Hollywood tarzı bir propaganda” olduğu belirtilen açıklamada, ülkeye yönelik olası askeri saldırı tehditlerinin yalnızca uluslararası güvenlik ve adli polis iş birliği mekanizmaları çerçevesinde ele alınabileceği, bunun siyasi amaçlarla istismar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

KOLOMBİYA VE PERU'DA YOĞUNLAŞIYOR

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2025 raporuna atıf yapılan açıklamada, kokain üretiminin esas olarak Kolombiya’da yapıldığı, ABD ile ilişkili hükümetlerin yıllardır bu üretimi koruduğu belirtildi. Açıklamada, BM raporunun Kolombiya’dan çıkan kokainin yalnızca yüzde 5’inin Venezuela topraklarından geçtiği, bu uyuşturucunun da en az yüzde 70’inin Karakas’ın mücadele operasyonlarıyla ele geçirildiğine kanıt olduğu kaydedildi.

Açıklamada, küresel uyuşturucu ticaretinin yılda 426 ila 652 milyar dolar gelir sağladığı, bu paranın büyük bölümünün ABD’de aklandığı ve uluslararası bankaların da bu suçtan tarihi cezalar aldığı hatırlatıldı. Ayrıca, Venezuela’nın BM raporlarına göre uyuşturucu üreticisi, dağıtıcısı veya transit merkezi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma çağrı yapılarak ülkenin egemenliğine karşı yürütülen “saldırı ve yalanların” derhal sona erdirilmesi istendi.

ABD’li Demokrat senatörler, ABD Başkanı Donald Trump’a Karayip Denizi’nde 2 Eylül’de düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne yol açan askerî operasyon nedeniyle bir mektup gönderdi. Aralarında Tim Kaine, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren ve Bernie Sanders’ın da bulunduğu 25 senatörün imzasını taşıyan mektupta, saldırının hukuki dayanağı ve hedef alınan kişilerin kimlikleri konusunda sorular yöneltildi. Senatörler, Kongre’nin herhangi bir savaş ilanı ya da askerî güç kullanımı için yetki vermediğini hatırlatarak, “Sivil kişilerin öldürülmesi için hukuki bir gerekçe sunulmadı” ifadelerini kullandı.

Mektupta Trump yönetiminden operasyonun hangi yasal yetkiyle yapıldığı, hedef alınan kişilerin kim oldukları ve gerçekten tehdit oluşturup oluşturmadıkları, ölümcül güç kullanılmadan önce başka yöntemlerin değerlendirilip değerlendirilmediği, operasyonun uluslararası hukuku ihlal edip etmediği gibi konulara açıklık getirmesi istendi.