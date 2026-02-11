Venezuela’dan petrol iddialarına yalanlama: “Haberler gerçeği yansıtmıyor”

Venezuela İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, basında yer alan İsrail’e ham petrol satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Perez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya kuruluşlarında İsrail’e ham petrol satıldığı yönünde yer alan haberlere tepki gösterdi.

Bloomberg’in manşetinin yer aldığı bir görseli kırmızı renkte "fake" ibaresiyle paylaşan Perez, iddiaları yalanladı.

Perez, söz konusu görselin 2009 yılında İsrailli Bazan Group adlı şirkete yapılan bir ham petrol satışına ait olduğunu ifade etti.

Bloomberg ise ham petrol sevkiyatının İsrailli Bazan Group’a gerçekleştirildiğini ve bunun, Venezuela’nın 2009’da diplomatik ilişkilerini kestiği İsrail’e yapılan ilk petrol satışı olduğunu öne sürmüştü.