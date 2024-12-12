Veraset vergisi tabuta çakılan en son çividir

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Londra’nın merkezinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin 2026 yılı itibarıyla hayata geçireceğini açıkladığı veraset vergisi düzenlemesini protesto etti. Değişikliği eleştiren üreticilerin ‘traktör vergisi’ olarak tarif ettiği düzenlemenin kamu hizmetlerine yönelik finansmanı artırma amacıyla atıldığı belirtildi.

Çiftçilere göre bu adım aile çiftliklerini ‘yok edecek’ ve gıda üretimini azaltacak. Değişikliği protesto etmek için parlamento binasının yakınlarında toplanan çiftçiler, hükümete söz konusu düzenlemeden geri adım atma çağrısı yaptı.