Vergi afları ikramiyenin tam 106 katı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. AKP tarafından Meclis’e sunulan 18 maddelik teklifin görüşmelerin başında CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak belirlenmesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

CHP milletvekilleri, sıralarına emekli bayram ikramiyesine yönelik ‘İkramiye değil sadaka’ yazılı dövizler bıraktı. CHP’li Veli Ağbaba “Kanun teklifi sahipleri pazara çıksa valla teyzeler bunları terlikle kovalar. Emekli gece yarısı çöpten çürük sebze meyve alıyor. Emekli bir otelde bu ikramiye ile iftar açamıyor. 4 kişilik ailenin Ankara’da otelde iftar açması mümkün değil” diyerek ikramiye tutarının düşüklüğünü eleştirdi.

3 TRİLYON TL’LİK VERGİ TOPLANMAYACAK

Teklif ile Şeker ve Kurban bayramlarında emeklilere yapılan ikramiye ödemeleri de 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Etki analizine göre, 2025'te 15,5 milyon emekliye dosya bazında ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda emeklilere bu yıl toplamda 28,4 milyar lira ikramiye verilecek. Böylece kişi başına düşen ortalama emekli ikramiyesi ise bin 858 lira olacak. Emekli ikramiyesinde “bütçe imkânları” gerekçe gösterilerek yalnızca bin liralık artış yapıldı.

Vergi harcamaları olarak ifade edilen ve vergi indirimi, muafiyeti, istisnası kapsamında vazgeçilen vergilerin 2025 yılında 3 trilyon 5 milyar lira olması bekleniyor. Vazgeçilen vergi tutarı, emekli ikramiyesi için öngörülen bütçe maliyetinin yaklaşık 106 katına denk geliyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Tahsilinden vazgeçilen 701 milyar liralık kurumlar vergisinden bir tasarruf sağlamış olsak her bir emekliye 44.171 TL ödeyebilirdik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yani her bir bayramda 22.000 TL ödeme yapılabilirdi” dedi.

KÖİ’LERE 202,2 MİLYAR TL

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri için işletmeci şirketlere sadece 2025 yılında toplamda 202,2 milyar lira ödenecek. Avrasya Tüneli için 3 milyar lira, otoyol ve köprüler için 94,6 milyar TL, şehir hastaneleri için işletmeci şirketlere ise 104,6 milyar lira ödenecek.

Emekliler için öngörülen 28,4 milyar liralık ikramiye, şirketler için gözden çıkarılan 202,2 milyar liranın yalnızca yüzde 14’üne denk geliyor.

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ERDOĞAN ARA ZAM ALACAK

Kanun teklifiyle cumhurbaşkanının görev ve emekli aylığının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacak. Erdoğan’ın 2025 yılı Bütçe Kanunu'na konulan Cumhurbaşkanlığı ödeneğine göre brüt maaşı 238 bin lira düzeyinde bulunuyor. Düzenleme sonrası Erdoğan, nisan ayında maaşını zamlı alacak.