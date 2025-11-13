Vergi artışı devede kulak kaldı

Geçen yıl kabul edilen vergi paketiyle Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlerin kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Böylece 2025 itibarıyla otoyol, köprü ve tünel projeleri ile şehir hastanelerini işleten şirketlerden alınan Kurumlar Vergisi'ne 5 puanlık bir artış getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oran artışının etkisiyle tahakkuk eden tutarın 680 milyon TL olduğunu açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe teklifinin geneli üzerine yapılan görüşmelerde CHP Milletvekili Cevdet Akay, KÖİ ve YİD projelerini yürüten firmalara “vergi ayrıcalıklarının sürdüğünü” gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yazılı yanıtında, kurumlar vergisinde yapılan artışın etkisini rakamlarla açıkladı.

TBMM’ye dağıtılan etki analizine göre düzenleme kapsamında 44 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 2024 yılı beyanları üzerinden 2,8 milyar TL kurumlar vergisi tahakkuk ettiği, 2025 yılı geçici vergi döneminde ise tahakkukun 3,6 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi.

Verilen yanıtta vergi oranındaki artışın bu rakamlar üzerinden 680 milyon TL’lik etkisi olduğu kaydedildi. Ancak tahsil edilen vergi tutarı açıklanmadı.

ZARAR OLAĞANMIŞ

Havalimanları, hastaneler, yollar ve köprüler için plansızca verilen yolcu, geçiş ve hasta garantileri ile kamunun bütçesinde büyük gedik açan projeler için bu yıl 202 milyar 250 milyon TL, 2026 yılında ise 237 milyar 951 milyon TL’lik garanti ödemesi yapılması öngörülüyor. Yapılan indirim ve muafiyetler nedeniyle matrah dahi açıklamayan bu şirketlerin birçoğu 2024 yılında tek kuruş vergi ödemedi.

Yılmaz, bu projelerin “uzun vadeli, büyük ölçekli ve yüksek finansman maliyetli yatırımlar olduğunu, bu nedenle projelerin ilk yıllarında zarar edilmesinin olağan karşılandığını ancak sonraki yıllarda kâra geçilmesiyle vergi artışının etkisinin daha büyük olacağını” iddia etti.

Yılmaz’ın yanıtında “Bu firmaların matrahtan indirdikleri indirim ve istisnaları nedeniyle de asgari kurumlar vergisi alınması da söz konusu olabilecektir. Yine kurumlara yönelik getirilen vergi matrahını azaltan düzenlemelerin daraltılması yönünde tüm hükümler bu projelerde çalışan kurumlar için de geçerlidir” ifadelerine yer verildi.