Vergi düzenlemeleri teklifi Meclis’ten geçti

Ekonomi Servisi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle birlikte 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı, 2 bin 500 lira zamla 12 bin 500 lira oldu. EYT’lilerin emekliliklerinin ardından aynı işyerinde çalışmaları halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi ise kaldırıldı. Değişiklikle, yurtdışı çıkış harcı da 500 liraya çıkarıldı.

Kartla yapılan işlemlere de denetimler artırılacak. Kendi adına olmayan POS cihazı benzeri araçlar ile tahsilat yapan mükelleflere her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Değişiklikle birlikte, ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama gibi hizmetlerde KDV istisnası ve indirimi kaldırıldı. Yap-İşlet-Devret modeli ile Kamu-Özel İşbirliği projelerinden elde edilen kazançlardan alınan kurumlar vergisi de yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.