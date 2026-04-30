Vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de: Bazı oranlar yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında bazı kazançlara uygulanan istisna ve indirim oranları yeniden belirlendi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeye göre, yurt dışı iştiraklerden elde edilen kâr paylarına ilişkin istisna oranı, iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 20’sine sahip olunması şartıyla yüzde 20 olarak belirlendi.

Aynı kanunun ilgili maddesi uyarınca uygulanacak indirim oranı ise yüzde 100 olarak tespit edildi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemede ise, yurt dışı iştirak kazançlarına uygulanacak istisna oranı, iştirak payının en az yüzde 20 olması şartıyla yüzde 80 olarak belirlendi. Ayrıca aynı kanunun ilgili hükmü kapsamında uygulanacak indirim oranı da yüzde 100 olarak karara bağlandı.

Kararın, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ait kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.