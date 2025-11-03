Vergi, harç ve cezalardaki artış netleşti: 2026 için yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı için yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oldu.

• IMEI kayıt ücret

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL olacak.

• Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışı çıkış harcı, 2026'da 1255 TL'ye yükselecek.

• Sürücü belgesi harçları

B sınıfı sürücü belgesi harcı: 7122 TL

A sınıfı sürücü belgesi harcı: 2360 TL

• Pasaport harçları...

6 aya kadar: 2 bin 956 TL

1 yıl: 4 bin 296 TL

2 yıl: 7 bin 65 TL

3 yıl: 10 bin 65 TL

3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

MTV, araç muayene ücreti, vergi, harç, emlak vergisi, trafik cezaları yeni yılda yeniden değerleme oranında artış gösterecek.

Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden değerleme oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor.