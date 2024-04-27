Vergi kaçıran şirket AKP’li belediye başkanına ait çıktı

Kahve içen gazeteci Hakan Demir’e “KDV oranı sıfır olan” gübre fişi kesen dükkanın AKP’li Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli’ye ait olduğu ortaya çıktı. BirGün’ün ulaştığı Akdenizli “vergi rekortmeni olduğunu” söyledi

İsmail ARI

Gazeteci Hakan Demir’in sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

Demir, “Yol üstü bir yerde kahve içtik, fişteki ürüne ve KDV'ye bak” ifadelerini kullanarak kahve içtiği dükkanın verdiği fişi paylaştı. Fişin ise KDV oranı sıfır olan “gübre” olarak kesildiği görüldü.

Paylaştığım fişin kesildiği işletmenin sahibi, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli aradı. Pos cihazının arızalı olduğunu, personelin de yine kendilerine ait olan yandaki gübre dükkanının cihazını kullandığını, bunun yanlış olduğunu, bilgisi olsa izin vermeyeceğini… https://t.co/iU9OMwLVdx — hakan demir (@suyorumcusu) April 27, 2024

Gübre fişi kesen Akdenizli Tarım isimli şirket ise Muğla’nın AKP’li Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli’ye ait.

BirGün’ün ulaştığı Akdenizli vergi rekortmeni olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar iki tane Türk kahvesi içmiş. Pos makainesi bozulduğu için gübre satışı yaptığımız firmanın pos cihazından fiş kesilmiş. Tamamen iyi niyetli davranıldı. Burada art niyet yok. Yedi yıldır ilçenin vergi rekortmeniyim.”