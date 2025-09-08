Vergi ödemenin vergisi arttı

Hazine’nin topladığı vergi gelirleri içerisinde yüzde 2,1’lik paya sahip olan damga vergisi tutarlarında artışa gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor. Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.

Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak. Değişiklikler, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

İlk kez sene ortasında artırılan damga vergisi, Hazine’nin hızlı ve acil gelir ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

121 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Bütçedeki faiz giderleri geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 1 trilyon 246 milyar lirayı buldu. Ocak-Temmuz döneminde her 100 liralık vergi gelirinin 22 lirası faiz harcamalarına gitti.

Vergi gelirleri 5 trilyon 721 milyar liraya ulaşırken bunun 121 milyar 194 milyon 233 bin TL’sini damga vergisi tahsilatları oluşturdu. 2025’in bütçe planında yılsonuna kadar 216 milyar 178 milyon TL Damga Vergisi tahsilatı hedefleniyordu. Ancak tutarlarda yapılan artış, bu hedefin aşılacağını gösterdi.

On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Batı, vergi tutarlarında yapılan artışın orta ve büyük ölçekli mükellefleri çok zorlamayacağını ancak özellikle küçük çaptaki esnaflar açısından ciddi bir yük getireceğini vurguladı. Batı, “Yıllık ya da aylık verdikleri her beyanname için yukarıda verecekleri damga vergisi tutarı yüzde 50 artmış oldu. Hiç gelir elde etmeyen bir esnaf beyanname verse, vereceği bu beyanname için de artık bin lira damga vergisi ödeyecek. Yani vergi vermek için verilecek vergi de artmış oldu” ifadelerini kullandı.

Bu oranların 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar artacağına dikkati çeken Batı, “Ekim ayında açıklanacak yeniden değerleme oranı varsayım yüzde 35 olursa bu yeni tutarlar yüzde 35 daha artırılacak” dedi.

∗∗∗

ŞİMŞEK, RANTÇI VE SERVET SAHİPLERİNE DOKUNMUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Soygunun adı damga vergisi oldu” diye konuşan Karabat, şunları söyledi: "Şimşek’i artan vergiler, büyüyen bütçe açığı, devasa faiz ödemeleri ve halkın çektiği yoksulluk yalanlıyor. Yılbaşında da Damga Vergisi’ne yüzde 43,9 zam yapılmıştı. 2025’te damga vergisine yapılan toplam zam yüzde 110’u geçti. 2026’nın başında da yine artış olacak. Şimşek, rantçılara, büyük servet sahiplerine dokunmuyor, dolaylı vergilerle halkı soyup soğana çeviriyor. Şimşek’in görevi halkı yoksulluğa mahkûm edip servet transferini sürdürmek.”

∗∗∗

DAMGA VERGİSİ TAHSİLATI (TL)

