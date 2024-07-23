Vergi paketinin ilk imzacısı AKP’li vekilin şirketleri, son yıllarda hiç vergi ödememiş

Vergi paketinin ilk imzacısı AKP’li Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirket beş; kendi şirketi son üç yılda vergi vermedi.

Vergi paketinin ilk imzacısı olan ve paketi, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız” diye tanıtan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün son yıllarda ne kendisinin ne de eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıktı.

Evrensel gazetesinden Uğur Zengin’in haberine göre AKP’nin hazırladığı vergi paketinin ilk imzacısı AKP Milletvekili Nilgün Ök’ün eşinin üzerine kayıtlı şirket son beş; Ök’ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirket ise son üç yılda hiç vergi vermedi.

AKP'li Ök’ün eşinin üzerine kayıtlı aile şirketi Gelişim Mühendislik 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi vermedi.

Ök’ün ağabeyi ile 2014 yılında kurduğu Doğa Plastik ise 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç kurumlar vergisi ödemedi.

VERGİ ÖDEMEYENLER KANUN YAPIYOR

Ök, AKP’li Nihat Zeybekçi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde (2009-2014 yılları arasında) Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 2014 yılında kendi şirketini kurdu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Ök, 2018 yılından bu yana AKP milletvekili.

Vergi paketinin imzacıları arasında yer alan AKP’li Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Holding de son üç yılda kurumlar vergisi vermedi. Teklifin imzacılarından AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’e ait Örnek Yemek de son üç yılda hiç vergi ödemedi.

Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, komisyonda teklife ilişkin yaptığı sunumda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz, burada, kazanan yani zaten kurumlar vergisi ödeyen, ödemeleri gereken ama kurumlar vergisi doğmuş fakat almış oldukları teşvikler, istisnalar vesairelerle kurumlar vergisi ödeyemeyen yani ödemez hale gelenlere diyoruz ki: ‘Evet, siz kazanıyorsunuz, en azından kazancınızın yüzde 10’unu da asgari olarak, vergi olarak verin.’ Buradaki getirmiş olduğumuz düzenleme bu. Burada, bir şekilde vergiden muaf olmuş ya da alınması gereken, biraz daha sermaye ye yönelik vergiyle ilgili düzenleme.”