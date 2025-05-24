Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Ekonomi Servisi

Konkordato ilan eden şirketlere her gün yenileri eklenirken onlarca yıldır faaliyet gösteren şirketler de mali sıkıntıları gerekçe göstererek mahkemelere mühlet başvurusunda bulunuyor. Son olarak Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten köklü şirket hakkında mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

67 yıl önce İstanbul'da kurulan Karataş Grubu konkordato ilan etti. 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı. Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.