Vergi rekortmeniydi, medya imparatoruydu, şimdi aranıyor: Turgay Ciner kimdir?

Turgay Ciner’in ismi son günlerde hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla gündemi en çok meşgul eden konulardan oldu. Ciner aslında en baştan beri AKP iktidarıyla iyi ilişkiler içinde olsa da zaman zaman Erdoğan’la arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Her ne kadar medya patronluğu AKP öncesinde dayansa da asıl büyümesini AKP döneminde olan Ciner’in ismi 17 Aralık dosyalarında da gündeme gelmişti. Son olarak Can Holding ile başlayan operasyon kapsamında Habertürk ve Show TV’nin satışındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Ciner’in portresini çıkardık.

Yaşamını uzun süredir Londra’da sürdüren Ciner, 2025 Türkiye milyarderler listesinde 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle 35’inci sıradaydı. Forbes'ın listelerinde 2021’de 1,3 milyar dolarlık servetiyle 2263'üncü olan Ciner, 2022’de 1,1 milyar dolarla 2448’inci 2023’te yine 1,1 milyar dolarlık servetle 2540. sırada kendine yer buldu. Ciner aynı zamanda Türkiye’nin Forbes lisansörü olmuştu.

PANDORA’DAN ÇIKANLAR

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) 2021’de 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelemesiyle yaklaşık 12 milyon belge açığa çıkardı. Buna da ‘Pandora Papers’ adı verildi. Bu belgelerde özellikle ofshore hesaplarına yönelik sırlar ortalığa döküldü. Ciner’in adı bu belgelerde de geçmişti.

Peki tüm bunlar bir yana Ciner’in Erdoğan’la ve AKP’yle ilişkisi nasıldı? Önce Kasımpaşaspor’la başlayalım. Ciner, Erdoğan’ın büyüdüğü Kasımpaşa semtinin takımın olan bu futbol takımını 2011’de satın aldı. Kulübün stadı 2004’te “Recep Tayyip Erdoğan” ismini almıştı. Kulübün başkanlığını “Alo Fatih” olarak akıllara kazınan Fatih Saraç yapıyor.

Ciner’e 2021 yılında Ciner Glass Maden Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yatırımı için yüzde 50 Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası teşvikleri verildi. Bu aldığı teşviklerden sadece bir tanesi.

Daha geçmişe gidelim. 2004 Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenler listesinde Turgay Ciner de yer aldı. Ciner'e ödülünü, o dönemin Devlet Bakanı Ali Babacan verdi.

Ciner 2009 yılında Beypazarı Soda Külü tesisini, 2018 yılında Kazan Soda tesislerini açtı. Her ikisinin açılışına da dönemin bakanları ile Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan Kazan Soda tesislerinin açılışında “Başbakanlığım döneminde, 2009 yılında Ciner Grubunun Beypazarı Soda Külü Tesisinin açılışını da bizzat yapmıştım ve devlet olarak oraya yüzde 26 da ortağız, birlikte bu işi yaptık. Rabbim bugün de bize çok daha büyük ve kapsamlı bir yatırım olan Kahramankazan Tesisinin açılışını yapmayı nasip etti, hamdolsun” demişti.

CİNER’İN MEDYA GEÇMİŞİ AKP DÖNÜŞÜMÜ

Ciner’in medya geçmişi aslında AKP’nin medyayı nasıl dönüştürdüğünün de bir tespiti. medyaya 1998 yılında AKP öncesinde Dinç Bilgin’in Sabah grubuna ortak olarak girdi. Dinç Bilgin’in AKP ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bu kez TMSF ile ortak oldu. Ardından kendi hisselerini de TMSF’ye sattı.

2005 yılında Bugün gazetesini TMSF’den satın aldı. Kısa bir süre sonra FETÖ’nün finansörlerinden olmakla suçlanan Akın İpek’e sattı.

2007’de Habertürk gazetesi ile Habertürk TV’yi satın aldı. Medyadaki esas patronluğu da Habetürk üzerinden yürüdü. 2013’te Show TV’yi yine TMSF’den satın aldı. 2010’dan itibaren Bloomberg ile birlikte Bloomberg HT aynı grubun diğer kanalı oldu. 17 Aralık operasyonlarının ardından Habertürk TV’de yapılan yayınlar Fatih Saraç’la Erdoğan’ın ses kayıtlarında büyük yer kapladı. Erdoğan’ın kanalın altyazılarından dahi rahatsız olduğu ses kayıtlarında iddia edildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden itibaren Habertürk’te “artık politika konuşulmayacak” denildi ve politika muhabirleri, sunucuları ve yorumcularıyla yollar ayrıldı. 2024’te ise grup tamamen Can Holding’e satıldı. Şimdi de bu satış üzerinden kara para aklandığı öne sürülüyor. Bu kapsamda Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu pek çok kişi tutuklandı. Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken oğlu Atilla Ciner ise gözaltına alındı.