Vergi rekortmenliğinden yakalama kararına Ciner

HABER MERKEZİ

Can Holding’e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen soruşturma genişliyor.

Soruşturma dosyasındaki bazı detaylara ulaşıldı. Dosyada yer alan bilgilere göre, Ciner Grubu, medya kuruluşlarının satışı için Can Holding ile 575 milyon dolara anlaştı. 350 milyon dolar Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’nden Ciner Grup hesaplarına aktarıldı. Ancak yapılan çalışmalarda, Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’ne bu paranın kaynağı belirsiz şekilde girdiği belirlendi. İddiaya göre para, banka hesaplarına bavullarla taşınarak elden yatırma şeklinde sokuldu. Paranın kaynaklarının belirlenmesi için başsavcılık her iki şirketin de detaylı para trafiğini incelemeye aldı. Bunun için BDDK ve MASAK’tan paranın kaynağının tespit edilmesi, uluslararası para trafiğinin ortaya çıkarılması için detaylı rapor istendi.

‘TEKDAĞ, BASKI YAPTI’

İddiaya göre; operasyon sırasında yurt dışında olan ve bir süre firari olarak arandıktan sonra gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’a satışın nasıl yapıldığıyla ilgili sorular yönetildi. Tutuklanan Can’ın, ifadesinde Ciner Holding’den Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili "Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı" dediği öne sürüldü.

ŞİMDİ ARANIYOR

Soruşturma, 11 Eylül’de Can Holding’e yönelik operasyonun ardından önceki gün Ciner Holding’e sıçradı. Savcılık, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Medya’nın Can Grup’un satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı. Bir zamanlar vergi rekortmeni, milyarder listelerinde yer alan; geçen seneye kadar medya imparatorluğu bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Oğlu Atilla Ciner ise gözaltına alınırken dün Ciner Grup çatısı altındaki Kasımpaşa Spor Kulübü’ne de kayyum atandı.

Yaşamını uzun süredir Londra’da sürdüren Ciner, 2025 Türkiye milyarderler listesinde 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle 35’inci sıradaydı. Ciner, Erdoğan’ın büyüdüğü Kasımpaşa semtinin takımın olan bu futbol takımını 2011’de satın aldı.

Ciner’e 2021 yılında Ciner Glass Maden Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yatırımı için yüzde 50 Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası teşvikleri verildi. Bu aldığı teşviklerden sadece bir tanesi. 2024 Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenler listesinde Turgay Ciner de yer aldı. Ciner’e ödülünü, o dönemin Devlet Bakanı Ali Babacan verdi. Ciner 2009 yılında Beypazarı Soda Külü tesisini, 2018 yılında Kazan Soda tesislerini açtı. Her ikisinin açılışına Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

MEDYADAKİ DÖNÜŞÜM

Ciner’in medya geçmişi aslında AKP’nin medyayı nasıl dönüştürdüğünün de bir tespiti. Medyaya 1998 yılında AKP öncesinde Dinç Bilgin’in Sabah grubuna ortak olarak girdi. Dinç Bilgin’in AKP ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bu kez TMSF ile ortak oldu. 2005 yılında Bugün gazetesini TMSF’den satın aldı.

2007’de Habertürk gazetesi ile Habertürk TV’yi satın aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden itibaren Habertürk’te “artık politika konuşulmayacak” denildi ve politika muhabirleri, sunucuları ve yorumcularıyla yollar ayrıldı. 2024’te ise grup tamamen Can Holding’e satıldı.

***

BORSADA VURGUN İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turgay Ciner’in şirketlerine yönelik operasyon öncesinde Borsa İstanbul’da dikkat çekici işlemler yapıldığını açıkladı. Karabat, X’te yaptığı açıklamada, Ciner’in kontrolünde bulunan Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (PRKME) hisselerinin 26 Eylül 2025 Cuma günü sabah saatlerinde yükseldikten sonra ani satış baskısıyla gerilediğini ifade etti. Karabat, "Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birileri yüksekten mal satmış, birileri de ucuza hisse toplamış” dedi.