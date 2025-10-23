Vergi sisteminde düzenlemeleri içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda , AKP’nin geçtiğimiz Cuma günü TBMM’ye sunduğu "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.

Kanun teklifi maddeleri, aynı kanunu içeren düzenlemelere göre birleştirilerek görüşüldü. Kanun teklifinin birinci maddesine göre, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Bu istisna yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için yeniden düzenlenecek. Söz konusu maddeye ilişkin muhalefet milletvekilleri "Anayasa'ya aykırılık" ve "enflasyon hesaplaması"na ilişkin sorularını dile getirdi.

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, mesken kira gelirlerine yönelik genel istisnanın kaldırılmasını düzenlenen maddeye ilişkin, söz konusu teklifin etki analizinin yapılıp yapılmadığını sordu.

BAYRAKDAR: KAPSAMA 1 MİLYON 500 BİN KİŞİ GİRECEK, 500 BİN KİŞİ GİRMEYECEK

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, meskenlerde istisnanın kaldırılmasına ilişkin, "Benim cevap vermek istediğim konu şu fabrikatörlerden yani zengin olanlardan da emekli olanlar var. Onlar da faydalanacak dendi. Kanun şu andaki mevcut halinde yıllık 1 milyon 200 binden fazla bir geliriniz varsa şu anda da isnaddan faydalanamıyorsunuz. Yani zaten fazla gelirli olanların isnaddan faydalanması söz konusu değil. Ondan daha az gelir olup da bir de emekliyseniz orada 500 bin kişi civarında ondan daha fazla daha az geliriniz var. Bir emeklisiniz, eviniz kirada 500 bin kişi var. Dolayısıyla kapsama 1 milyon 400 bin kişi girecek, 500 bin kişi girmeyecek, isnaddan faydalanacak. Çok ciddi gelir olanlar da bu işlerden faydalanması söz konusu değil yani ama diğer konular enflasyon etkisi tam nasıl yansır yansımaz nasıl olur bu daha ayrı" diye açıkladı.

HATİPOĞLU: KİRAYA YANSIYACAĞINI DEĞERLENDİRMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu da maddenin kiraları uzun vadeli arttırıp arttırmayacağı ve Anayasa'da eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığı üzerine tartışmalara cevap verdi. Hatipoğlu, yıllık bir milyon 200 bin lirayı aşan geliri olan yurttaşların bu istisnadan faydalanamayacağını belirterek "Diğer taraftan tabii kira artışları konusu önemli. Barınma krizi, kira artışlarının daha da yükselmemesi konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor ama zaten kira artışları ÜFE-TÜFE ortalamasıyla bir tavanı var. O çerçevede artırılacak. Dolayısıyla bunun kiraya yansıyacağını değerlendirmiyoruz. Anayasa'ya aykırı konusunda da biz neticede objektif bir kriter getiriyoruz" dedi.

Emekliliği olanlarla ilgili onlar içerisinde bir milyon 200 bin yıllık geliri aşmayanlara objektif kriterle bir istisna tanımlandığını vurgulayan Hatipoğlu, "Anayasa'ya konu değerlendirilmelidir ama biz Anayasa'ya aykırı olduğunu teknik olarak değerlendirmiyoruz" ifadesini kullandı.

Kanun teklifinin 2’inci maddesiyle, krediyle alınan konutlarda kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen faizlerin gider olarak indirilmesine ilişkin vergi avantajındaki farklılık azaltılacak. Söz konusu maddenin, gelir eşitsizliğine neden olacağı eleştirilerinden dolayı Genel Kurul görüşmelerinde üzerinde güncelleme yapılarak getirilmesi istendi.

Teklifin 8’inci maddesinde yer alan sıfır ve ikinci el araç işlemlerinde nispi noter harcı alınmasına dair düzenlemeyle, noterlerde yapılan sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satış/devri işlemlerinden, satış bedeli üzerinden ve asgari maktu harçtan az olmamak üzere nispi noter harcı alınacak.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat, geçtiğimiz sene noter ücretlerinin vergi dahil kredi kartı ile ödenebilmesinin önünü açan düzenlemeyi hatırlatarak, bankaların kredi kartı tahsillerinde komisyon istediklerini belirtti. Noter harcının artmasıyla kredi kart limitlerinde bankalarla sorun yaşanabileceğine dikkat çeken Arat, kredi kartı tahsilatının makul sürelere çekilmesi ya da komisyon ücretlerinin alınmamasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.