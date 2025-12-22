Vergi sisteminde gedikler açacak

Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı, 13 Aralık 2025’te yayımlanan 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin defterlerinin meslek odaları ve birlikler tarafından tutulmasına, beyannamelerinin bu odalarca gönderilmesine izin verildiğini belirterek, ‘‘Hiçbir hukuki ve teknik gerekçeyle açıklanamayacak, kendi içinde belirsizlikler barındıran bu yetkilendirmenin hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamamaktadır’’ dedi.

Mardin–Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri, 13 Aralık 2025’te yayımlanan 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda protesto etti.

Mardin–Şırnak SMMMO Başkanı Mehmet Ali Kurtay, vergi sisteminin temel amaçlarından birinin adil, şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapının tesis edilmesi olduğunu belirtti. Kurtay, 8 Eylül 2025’te Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde belirli faaliyetleri yürüten mükelleflerin 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirileceğini hatırlatarak, bu kararın meslek örgütleri tarafından desteklendiğini söyledi.

NEYE HİZMET EDİYOR?

586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni anımsatan Kurtay, ‘‘Bu tebliğ ile gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin defterlerinin meslek odaları ve birlikler tarafından tutulmasına, beyannamelerinin bu odalarca gönderilmesine izin verilmiştir. Bu düzenleme, atılan olumlu adımların gerisine düşülmesine yol açmıştır. Hiçbir hukuki ve teknik gerekçeyle açıklanamayacak, kendi içinde belirsizlikler barındıran bu yetkilendirmenin hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamamaktadır" dedi. Kayıt dışılıkla mücadele ve bütçe disiplininin hayati önemde olduğunu vurgulayan Kurtay, şöyle devam etti: ‘‘Birçok mükellef ağır vergisel yükümlülüklere katlanırken, kayıt dışılığı körükleyecek ve vergi sisteminde gedikler açacak bu tür uygulamaların yeterli tartışma ve istişare yapılmadan hayata geçirilmesi, yürütülen mücadeleleri anlamsızlaştırmaktadır.’’