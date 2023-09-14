Vergi uzmanı Bingöl: Akaryakıttan alınan vergi, son 2 yılda yüzde 700 arttı!

Motorine gelen 2 lira 20 kuruş zammın ardından litre fiyatı 40 lirayı aştı. Benzine de bugün 1 lira 20 kuruş zam geldi ve litresi 40 liraya dayandı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıttan alınan vergilerin 2 yılda yüzde 700 arttığını belirterek, dolaylı vergilere tepkisiz kalındığına işaret etti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıttan alınan verginin son 2 yılda yüzde 700 arttığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bingöl, 13 Eylül 2021'de litresi 7 lira 33 kuruştan satılan motorinden 1 lira 95 kuruşluk KDV ve ÖTV alındığını hatırlattı.

Bingöl, 13 Eylül 2023'te ise 40 lira 54 kuruşa ulaşan motorinin 13,80 lirasının vergi olduğunu hesaplayarak "Bugün 45 litrelik bir depo motorin için 621₺ vergi ödeniyor! -Ödenen vergi miktarındaki iki yıllık artış 7 kat, yani %700!" ifadelerini kullandı.

Bingöl’ün paylaşımı şöyle:

“Tarih 13 Eylül 2021 Ankara merkezde motorinin litre satış fiyatı 7,33 lira. Bunun 1,95 lirası ÖTV ve KDV. (O dönem eşel mobil sistemi uygulandığından litrede ÖTV 0,84₺) Yani o gün 45 litrelik bir depo motorin için 87,75₺ vergi ödeniyordu! -Tarih 13 Eylül 2023 Ankara merkezde motorinin litre satış fiyatı 40,54₺. Bunun 13,80 lirası ÖTV ve KDV. Bugün 45 litrelik bir depo motorin için 621₺ vergi ödeniyor! -Ödenen vergi miktarındaki iki yıllık artış 7 kat, yani yüzde 700! -Ama bizler ek MTV’ye gösterdiğimiz tepkinin yarısını bile yılda üç ek MTV kadar daha fazla akaryakıt vergisi ödemeye göstermiyoruz. -Çünkü dolaylı vergilerde, verginin ödeyicisi ile mükellefi ayrışır ve bu ayrışma nedeniyle verginin psikolojik baskısı daha az hissedilir, vatandaşın tepkisi düşük olur ve toplumda da vergi bilincinin gelişmesine engeldir. -Ülkeyi yönetenler başta bu nedenle olmak üzere, hem kolay ve zahmetsiz olması nedeniyle, hem hızlı tahsilat nedeniyle, hem de enflasyonist ortamlarda gelirlerinin artması nedeniyle dolaylı vergileri çok severler. -Bizler daha çok vergi öderiz, onlar daha çok harcama yaparlar….”