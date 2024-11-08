Vergi uzmanı Ozan Bingöl: İşçinin yemek bedeli gizli gizli kırpılmış

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, işçinin günlük yemek ücretine ilişkin paylaşımda bulundu.

2025 yılından yeniden değerleme oranıyla günlük yemek ücretinin 240 TL olması beklenirken, vergi uzmanı Ozan Bingöl, "İşçinin, emekçinin günlük yemek bedeli gizli gizli kırpılmış" dedi.

"GİZLİ GİZLİ KIRPILMIŞ"

Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı yemek istisnası 170 TL idi. %43,93 olan yeniden değerleme oranı ile önümüzdeki yıl bu tutar 240 TL olacaktır. Şayet bu oran 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl bu tutarın 359,42 TL olması gerekirdi. Yıllar içerisinde işçinin, emekçinin, bordrolunun günlük yemek bedeli de gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi gizli gizli kırpılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır.

Önerimiz ise günlük yemek bedeli istisnasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşması açısından asgari ücrete endekslenmesi ve günlük asgari ücretin brüt tutarının en az yarısı kadar uygulanmasıdır."