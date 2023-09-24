Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Maaş artış sınırlamaları gündeme gelecek

Asıl sıkı maliye tedbirlerinin yerel seçimlerin ardından gündeme geleceğini belirten Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “En büyük mali tedbir olarak, çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak” dedi.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, yerel seçimlere kadar olan ve yerel seçimlerin ardından yaşanacak ekonomik tabloyu, “Canımız fena yanacak” diyerek özetledi.

Sözcü'den Hülya Oruçoğlu'na konuşan Bingöl, yerel seçime kadar anestezik boyutu yüksek dolaylı vergi artışlarıyla devam edileceğini belirterek, “Asıl sıkı maliye tedbirleri seçim sonrasında olacak. Canımız fena yanacak, zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz. En büyük mali tedbir olarak, çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak” dedi. “Bütçedeki delik büyük diyeceğim ama ortada bütçe falan kalmamış” ifadelerini kullanan Bingöl, “Orta Vadeli Program'a (OVP) göre önümüzdeki dört yılda toplanması hedeflenen vergi 32.5 trilyon lira, hedeflenen bütçe açığı 7.9 trilyon lira, ödenmesi hedeflenen faiz gideri ise 6 trilyon lira. Bizler daha çok vergi ödeyeceğiz, onlar daha çok harcama yapacaklar ama kime, nasıl, hangi ölçülerle” diye konuştu.

Bingöl, önümüzdeki süreçte tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, harçlar, ek gayrimenkul ve bazı Özel Tüketim Vergi (ÖTV) kalemlerinde artışlar olabileceğine dikkat çekti. Bingöl, “Çünkü Orta Vadeli Plan'a (OVP) göre bu yıl sonundaki bütçe açığı yaklaşık 1.6 trilyon lira olarak öngörülüyor. Bu kadar büyük açık rakam; vergi artışlarının devam edeceğinin en güçlü sinyali” dedi.

Bingöl şöyle devam etti: “Eylül ve ekimde enflasyon ‘0' dahi gelse 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 55'in üzerinde olacak. Bu da 2024'te vergi, harç ve cezalara en iyimser tahmin ile yüzde 55'in üzerinde zam demek. Yüksek YDO ile vergi ve cezalarını artırmak, 2023'ün yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024'e sürüklemek sonucunu da doğuracak. Örneğin 2022'de üç yıl ve üzeri bir pasaport harcı 1.478,30 TL idi, 2023'te 4.943,50 TL'ye çıktı. 2024'te en iyimser tahminle yaklaşık 7.645 lira olacak."