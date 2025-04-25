Vergi var tedbir yok

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki ana deprem ve çok sayıdaki artçı depremin ardından toplanma alanı ve güvenli alan bulamayan yurttaşlar kendi çabaları ile geceyi geçirdi. Yaşanan görüntülerin ardından yine deprem vergileri gündeme geldi.

1999 Depreminin ardından toplanmaya başlayan vergi, merkezi yönetimin gelir kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Vergiden elde edilen gelirlerin nereye harcandığı bilinmiyor. Verginin geçici olduğu 1999 ile 2003 yılları arasında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) adıyla 4,6 milyar lira toplandı. Bu gelirden depremzedeler için konteyner kentler kurulduğu ve altyapının yeniden inşa edildiği öne sürüldü. Bu süreçte depremzedelere kira ve barınma yardımı yapılırken 44 bin 107 geçici, 42 bin 587 kalıcı konut inşa edildi.

2003 yılından sonra ÖİV’nin tüm vergiler ile aynı havuzda toplandığı ifade edildi. 22 yıldır kalıcı olarak uygulanan ÖİV ile toplamda 130 milyar 688 milyon lira gelir elde edildi. 2024 yılında 24 milyar 424 milyar lira olan bütçe hedefi yaklaşık 5 milyar 846 milyon lira aşılarak 30 milyar 270 milyon liralık gelir kaydedildi. Sadece bu yılın ilk üç ayında 9 milyar 955 milyon liralık özel iletişim vergi geliri sağlandı. Yılsonu bütçe hedefi ise 45 milyar 192 milyon lira. Bütçe hedefinin yüzde 22’si ilk üç ayda toplanmış durumda.

DUBLE YOLLARA HARCANDI

2011’de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında “Deprem vergileri nerede” sorusu gündeme gelmişti. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplanan vergilere ilişkin “Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor” demişti. 2023 yılında yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda deprem ile ilgili sorulara yıllara yine benzer bir açıklama yaparak “Vergiler nereye harcanıyorsa, o vergiler de oraya harcandı” diye konuşmuştu.

DEPREM FONU ORTADA YOK

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra gündeme gelen deprem fonu ise adeta unutuldu. İktidarın 14/28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce deprem yaralarını sarma bahanesiyle kurduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun yalnızca propaganda amaçlı olduğu yorumları Fon’un işlevsiz kalması ile haklılık kazandı. Fon ile afet bölgelerinde, özellikle Maraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projelerinin, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilmesi planlanıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 31 Ekim 2024 itibarıyla Afet Yeniden İmar Fonu’na herhangi bir şekilde kaynak temini olmadığı ve fondan da herhangi bir aktarım gerçekleştirilmediği belirtildi.