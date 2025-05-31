Vergi ve kur yükü katlandı

Merkez Bankası verilerine göre, Nisan 2024-Nisan 2025 döneminde temel mallar ve hizmet kalemlerinde enflasyon düşerken enerji enflasyonu yüzde 5 artışla yüzde 48,1’e ulaştı. Türkiye’de yüzde 48,1 olan enerji enflasyonu, Avrupa Birliği’nde eksi yüzde 2,8 seviyesinde seyretti.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enerji fiyatlarının dünya genelinde düşmesine karşın Türkiye’de arttığının altını çizdi. Bakırlıoğlu, Türkiye’deki enerji enflasyonunun dünyanın tersine seyretmesinin nedenini, “Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve vergi yükü” olarak açıkladı.

YURTTAŞA YÜKLENDİ

Bakırlıoğlu’nun EPDK verilerinden derlediği bilgilere göre, Mayıs 2023’te benzinde 11,9 TL olan ürün ve 5,5 TL olan vergi fiyatı, Mayıs 2025’te ürün fiyatı olarak 21,4 TL’ye, vergi fiyatı olarak da 19,1 TL’ye yükseldi. Mayıs 2023’te 21,4 TL olan satış fiyatı ise Mayıs 2025 itibarıyla 47,5 TL’ye çıktı. Bakırlıoğlu, ürün fiyatı aynı kalsa dahi, vergideki artış nedeniyle yurttaşın ödediği paranın arttığını vurguladı.

Elektrikte benzer bir tablo olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, Ocak 2024’te mesken kullanıcıları için enerji bedelinin 48,2 kuruş, dağıtım bedelinin ise 85,8 kuruş olduğunu belirtti. Nisan 2025’te enerji bedeli sınırlı bir artışla 49,4 kuruşa çıktığını belirten Bakırlıoğlu, dağıtım bedelinin ise yüzde 113’lük artışla 183,6 kuruşa yükseldiği kaydetti. CHP'li Bakırlıoğlu, yurttaşın parasının elektrik dağıtım şirketlerine aktarıldığını ifade ederek, “Faturaların kabarmasının asıl nedenin bu” dedi.

DEVLET DESTEĞİ GERÇEK Mİ?

Bakırlıoğlu, devletin enerji faturalarına yönelik, “Destek” söyleminin yanılsama olduğunu savundu. EÜAŞ'ın elektrik üreticilerinden yüksek fiyata aldığı elektriği yurttaşa daha düşük fiyattan sattığını, aradaki farkın ise Hazine’den karşılandığını söyleyen Bakırlıoğlu, “Destek için 2024’te 213,7 milyar TL harcandı. Bu para sonuçta yine vatandaşın cebinden, vergilerden çıkıyor. Toplanan verginin yüzde 70’i dolaylı vergilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı. Bakırlıoğlu, Türkiye'nin enerji alanında karşı karşıya olduğu sorunları ise “Dışa bağımlılık, döviz kurundaki istikrarsızlık ve vergiler” olarak sıraladı.