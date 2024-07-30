Vergi vermeyen ‘şampiyon’

2023’te en büyük sanayi kuruluşları listesindeki SOCAR Türkiye grubundan STAR Rafineri’nin 2021 yılında matrah açıklamadığı açığa çıktı. 2022 ve 2023’te ise şirket, matrah açıklamasına rağmen vergi ödemedi.

Birçok büyük vergi mükellefinin vergi ödemediğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapmak zorunda olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin 815 büyük mükellefin toplam yüzde 27'si hakkında vergi incelemelerine devam edildiğini bildirdi.

Vergi ödemeyen şirketler arasında ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan STAR Rafineri’nin de yer aldığı açığa çıktı. SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri'nin 2021 yılında matrah açıklamadığı 2022 ve 2023 yılında, matrah açıklamasına rağmen vergi ödemediği ortaya çıktı.

Şirketin son üç yıllık vergi kayıtlarına göre, 2021 yılında matrah beyan edilmedi. 2021 yılında şirkete, hasılatından düşülen istisna, indirim ve muafiyetler sonrasında vergi tahakkuk etmedi.

MATRAH VAR, VERGİ YOK

Şirketin 2022 ve 2023 yılında istisna, indirim ve muafiyetlerin düşülmesinden sonra doğan matraha rağmen vergi ödemediği açığa çıktı. 2022 yılında 19 milyar 751 milyon liralık matraha karşın hiç vergi ödemeyen şirketi 2023 yılında da 26 milyar 703 milyon liralık matraha rağmen yine vergi ödemedi.

Yeni vergi paketine göre kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, indirimler öncesi kurum kazancı üzerinden yüzde 10 asgari kurumlar vergisi ödenecek.

EN BÜYÜKLERDE İLK ÜÇTE

Şirket, yaklaşık bir ay önce İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk üçte yer aldı. İSO 500 2023 yılı araştırmasına göre STAR Rafineri, listenin üçüncü sırasında yaklaşık 227 milyar liralık üretimden satışlarıyla yer aldı. SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, 2022 yılında yaklaşık 190 milyar liralık üretimden satış ile listenin ikinci sırasında yer alıyordu.

Şirket, milyarlarca lira matraha rağmen vergi ödemedi

ÖVGÜLERLE AÇILDI

Şirket aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "2023 İhracat Şampiyonları" listesinde de üçüncü sırada yer alırken "Kimyevi Maddeler ve Mamülleri" kategorisinde sektör birincisi oldu.

2018 yılında İzmir'in Aliağa ilçesinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından kurulan 'STAR Rafineri', AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "STAR Rafineri'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan, ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım’ olarak nitelendirilen rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılaması ve cari açığın azaltılmasına yılda 1,5 milyar dolarlık katkı sağlama hedefi ile kuruldu.