Vergi yetmedi, cezayı bastı

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Değişiklik, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor. 34 maddeden oluşan düzenleme kapsamında sürücülere verilecek trafik cezalarında caydırıcılığın artırılması ve ehliyet iptali cezasının yaygınlaştırılması planlanıyor. Şerit değiştirme, drift atma, alkollü araç kullanma, trafik ışıklarına uymama, kırmızı ışık ihlali, polislerin dur ihtarına uymama ve diğer birçok cezada artışa gidiliyor.

Son yıllarda artan denetimlerde cezaların caydırıcılığı tartışma yaratırken trafik cezaları, Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. 2024 yılının ilk dört ayında 10 milyar 511 milyon 970 bin liralık trafik cezası tahsilatı bu yıl 21 milyar 216 milyon 831 bin liraya ulaştı. Cezalar sene başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,9 oranında artırılırken kesilen cezalardan Hazine’ye sağlanan kaynak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 102 oranında arttı.

Yılın ilk dört ayında toplamda 53 milyar 588 milyon 596 bin lira tutarında trafik cezası kesildi. Sene sonu için beklenen trafik cezası geliri 55 milyar 42 milyon 427 bin lira olurken bu tutarın tamamına yakını ilk dört ayda sürücülere kesilmiş durumda.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre yılın ilk dört ayında 11,2 milyon adet trafik cezası kesildi. Sadece Nisan ayında 3,2 milyon trafik cezası uygulandı. Jandarma bölgesinde ise 2025’in Ocak-Nisan döneminde toplamda 833 bin 820 trafik cezası kesildi. Jandarmanın kestiği trafik para cezalarının parasal tutarı ise 3 milyar 247 milyon 943 bin TL oldu.

• 2020: 5 milyar 74 milyon 949 bin TL

• 2021: 6 milyar 721 milyon 839 bin TL

• 2022: 9 milyar 383 milyon 949 bin TL

• 2023: 17 milyar 692 milyon 30 bin TL

• 2024: 43 milyar 596 milyon 349 bin TL

• 2025 (Ocak-Nisan): 21 milyar 216 milyon 831 bin