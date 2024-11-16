Vergi yükü 7 trilyon lira

Ekonomi Servisi

2025 yılı bütçe görüşmeleri, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü komisyonda devam etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler, Bakan Şimşek’e yönelik protestolarla başladı. Komisyonda CHP’li vekiller, ‘Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi’, ‘Türkiye faizde dünya birincisi’, ‘Türkiye gıda enflasyonunda Avrupa birincisi’ yazılı dövizler tuttu. Komisyonun CHP’li vekilleri Tahsin Ocaklı ve Cevdet Akay, TÜİK’in güvenilir olmayan hesaplamalarını eleştirerek Şimşek’e abaküs vermeyi teklif etti.

Protestoların ardından sunum yapan Şimşek, eğitim harcamalarındaki yüksek fiyatlar ve kira artış oranında yüzde 25 sınırının kaldırılmasının enflasyonu hızlandırma etkisi gösterdiğini itiraf etti.

Şimşek, konuşmasında “Türkiye'deki vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını” iddia etti. Bakan Şimşek, ayrıca bir kez daha “hedef enflasyonla uyumluluk” mesajı vererek asgari ücret zammında bu formulü işaret etti. Şimşek "Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" diye konuştu.

DAKİKADA 15 MİLYON VERGİ ÖDENİYOR

Şimşek’in iddia ettiğinin aksine yurttaşlar verginin yükünü her geçen gün daha fazla sırtladı. Yurttaşlar, hem yüksek enflasyona hem de “yanlış algı” denilen vergi yüküne ezdirildi.

Şimşek, vergi yükünün yüksek olmadığını iddia etse de ülkede her bir dakikada 15 milyonu aşkın vergi ödendiği ortaya çıktı. Yılın ilk on ayında yurttaştan toplam 6 trilyon 853 milyar lira vergi toplandı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bu tutarın ayda 685,3 milyar lira ödendiği anlamına geldiğini yazdı.

Yurttaşlar, yılın ilk on ayında

• Dakikada 15,6 milyon lira,

• Saatte 939,3 milyon lira,

• Günde 22,5 milyar lira,

• Ayda 685,3 milyar lira,

• Toplamda 6 trilyon 853 milyar lira vergi ödedi.

Ülkede toplanan vergilerin büyük kısmı dolaylı vergilerden oluşurken vergi ödeyen kesimlerin yükü de değişkenlik gösteriyor. Şimşek’in, “yük oluşturmadığını” iddia ettiği KDV, ÖTV gibi vergiler, çoğunlukla yurttaşın günlük harcamalarından toplanıyor.

OVP’ye göre vergilerin bütçedeki payı 2024’te yüzde 83,90’a ulaşacak. 2025’te bu oranın yüzde 87,02 olması bekleniyor. Bütçe gelirleri büyük oranda vergilerden elde edilirken vergiler de halkın sırtına yükleniyor. Dolaylı vergiler yurttaşı ezmeye devam ederken doğrudan vergilerde de adalet sağlanmış değil. Gelir vergisi, adaletsiz vergi dilimi düzenlemesi nedeniyle emekçinin yıl içinde ciddi kayıplar yaşamasına yol açıyor. Yüzde 35’e kadar çıkan vergi dilimleri için emekçilerin talebi ise yüzde 15’lik sabit kesinti.

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TOPLANANLAR NEREYE GİDİYOR?

Komisyonun CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, Şimşek’in vergi yüküne ilişkin “yanlış algı” dediği sözlerini eleştirdi. Türeli, komisyonda söz alarak “Vergi yükü yüksek” denilen ülkelerin kamu harcamalarına ayırdığı paya dikkat çekti.

Rahmi Aşkın Türeli

Türeli, “OECD'yle bir kıyaslama yaparken şunu yapmak lazım: Orada vergi yükünün en yüksek olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri ama bunlar aynı zamanda kamu harcamalarının da en yüksek olduğu ülkeler, yani o ülkelerin kendi yapısı içinde vergi ve kamu harcamaları birbiriyle bağlantılı. Bizde kamu harcamaları düşük. Kıyaslamaları yaparken ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve ülkelerin kaynakları nerelere, nasıl kullandığı ile bağlantılı bakmak lazım” dedi. Toplanmayan vergileri de eleştiren Türeli, “Geçen sene, 'Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz' dediniz. Bir sene geçti üzerinden Sayın Bakan ne yaptınız? Bir şey yapmadığınız anlaşılıyor. 2025 yılında vergi harcaması, vazgeçilen vergi 3 trilyon. 2 trilyon bütçe açığı var. 3 trilyon vergiden vazgeçiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.