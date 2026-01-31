Vergi yükü yurttaşa, istisna 'büyük' organizasyonlara: UEFA’ya KDV kalkanı

İktidarın vergi politikalarında istisna kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından yapılan taşınmaz satışları ile UEFA organizasyonları kapsamında sunulan teslim ve hizmetler KDV’den muaf hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikle 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV kapsamı dışına çıkarıldı. Aynı tebliğle, bazı yatırımlara tanınan KDV istisnasının süresi de 2035 sonuna kadar uzatıldı.

“VERGİ ADALETİ” YİNE RAFA KALDIRILDI

Enflasyonla boğuşan geniş kesimler için temel tüketimde dahi KDV indirimi gündeme gelmezken, taşınmaz satışlarının ve uluslararası spor organizasyonlarının vergiden muaf tutulması, vergi adaletinin bir kez daha geri plana itildiğini gösterdi.

Kamuya ait taşınmazların satışında KDV muafiyeti, şeffaflık ve kamu zararı risklerini artırırken büyük organizasyonlara tanınan ayrıcalıklar, bütçe açığının kimler üzerinden kapatıldığını açık etti.

KİM KAZANIYOR, KİM ÖDÜYOR?

Yapılan muafiyetler “ülke tanıtımı” gerekçesiyle savunurken eleştiriler kayıp vergi geliri ve seçici istisnalar üzerinde yoğunlaştı. YİKOB’lar üzerinden yapılan taşınmaz satışlarının KDV’den muaf tutulması, kamusal varlıkların piyasa lehine el değiştirmesini hızlandırırken fatura dolaylı vergiler yoluyla yurttaşa kesilecek.