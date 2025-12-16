Vergi yüzsüzleri belli oldu: Listede kimler var?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası illerde 50 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu bulunan listeleri yayınlamaya başladı.

Lİstede 50 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu bulunduğu belirlenen şirketler bulunuyor. Bugünden itibaren de GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanmaya başlanıyor.

CAN HOLDİNG İLK SIRADA

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.

TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcuyla ilk sıralarda.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından el konulan Can Holding'in diğer şirketleri de listede bulunuyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de Maliye'ye 625.4 milyon TL vergi borcu var.

CEM UZAN DA LİSTEDE

Listede Uzan ailesi ve şirketleri de yer alıyor. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de vergi yüzsüzleri listesinde yer alıyor. Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor.

Listede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de yer aldı. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler listede bulunuyor.

'TOSUNCUK' DA LİSTEDE

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de vergi yüzsüzleri arasında yer alıyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede.