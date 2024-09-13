Vergide adalet için el ele

DİSK, bugün ‘gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet” sloganıyla Mersin’de ‘Büyük İşçi Buluşması’ düzenleyecek. Çukurova bölgesinde gerçekleştirilecek bir bölge mitingi olma özelliği taşıyan Büyük İşçi Buluşması, aynı zamanda DİSK’in ‘gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet’ talebiyle düzenlediği ilk bölge mitingi olacak. Miting saat 15.00’te Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleşecek.

DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy, Büyük İşçi Buluşması öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Bölge mitingi takvimlerinin Meclis’in açılacağı 2 Ekim gününe dek tüm bölgelerde süreceğini belirten Göksoy, konfederasyon olarak 2 yıldır ‘gelirde, vergide, ülkede adalet’ talebinin etrafında faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Göksoy, şöyle devam etti:

"Her geçen gün daha da yoksullaşıp hayat alanları biraz daha daralan işçi ve emekçiler gelirde adalet, vergide adalet, en önemlisi de ülkede adalet taleplerini sahipleniyor. Meclis’in açılacağı 2 Ekim gününe kadar tüm bölgelerde kitlesel işçi buluşmaları gerçekleştireceğiz."

MECLİS’TEN GEÇMELİ

Göksoy, esas mücadelelerinin ‘gelirde adalet, vergide adalet’ talebinin 2 Ekim’de Meclis’ten oybirliği ile geçmesine yönelik olduğunu söyledi. Taleplerinin karşılanmaması durumunda Türk-İş ve Hak-İş ile Ankara’da kitlesel bir miting düzenleyeceklerini söyledi. Göksoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bugün bu ülkede bir asgari ücretli, bir holdingden, bir şirket sahibinden daha çok vergi ödüyor. Borcunu ödeyemeyen işçinin ise evine haciz geliyor, kazanamayan çiftçinin tarlasına el konuyor. Oysa iflas eden bir şirket yine de aldığı destekle kendini sağlama alabiliyor. Bizim itirazımız bu düzene."