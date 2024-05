Vergide adalet talebi sürdü

Haber Merkezi

Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin her çarşamba günü alanlara çıkarak taleplerini dile getirdiği “Vergide Adalet” eylemleri 11. haftayı geride bıraktı. İstanbul, Adana, Muğla, Mersin, Antep, Urfa ve Batman’da sağlık emekçileri, vergi kesintilerinin her ay sabit tutulmasını ve en fazla yüzde 15 oranında olmasını talep etti. Yurdun dört bir yanında “Aile Hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor” pankartı taşıyan sağlık emekçileri, bulundukları illerdeki Aile Sağlığı Merkezleri önünden seslendi.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Özeren, Adana’daki sağlık emekçileri adına Orhan Taç Aile Sağlığı Merkezi önünden seslendi. Özeren, “Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sağlık emekçileri, geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ise şu soruları sordu: “Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Kamuda gösterişe dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?” Sağlık emekçileri, yaptıkları açıklamada, on bir haftadır sürdürülen Çarşamba eylemlerini talepleri karşılanana dek sürdüreceklerinin altını çizdi.