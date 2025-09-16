Vergiden alıp faize ödediler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Ağustos ayında kurumlar vergisi gelirinde yaşanan artışın etkisiyle merkezi yönetim bütçesi aylık olarak 96,7 milyar TL fazla verdi. 2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL oldu. Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 891,2 milyar TL, bütçe gelirleri 7 trilyon 983,6 milyar TL ve bütçe açığı 907,6 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 56 oranında artarak 6 trilyon 871 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 61,6 olarak kayıtlara geçti. Böylece Hazine’nin kasasına günde 28 milyar 632 milyon lira vergi geliri kaydedildi.

Geçen yılın aynı oranına göre tahsilat oranı en fazla artan vergi türü gelir vergisi oldu. Gelir vergisi tahsilatı geçen yılın aynı oranına göre 93,2 oranında arttı. Bu verginin en büyük bölümünü ücretlerden kesilen gelir vergisi oluşturdu. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre BSMV yüzde 68,1, kolalı gazozlardan alınan ÖTV yüzde 56,8, özel iletişim vergisi yüzde 60,9, dijital hizmet vergisi yüzde 65,4, harçlar yüzde 64,9, dahilde alınan KDV yüzde 60,1 arttı. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 47,3’ü KDV ve ÖTV geliri oluşturdu.

FAİZE 1,4 TRİLYON GİTTİ

Hazine’nin harcamaları arasında faiz harcamaları, yüzde 87 oranında artarak 1 trilyon 425 milyar 759 milyon liraya ulaştı. Vergi tahsilatının yüzde 18’ini faiz harcamalarına gitti.

Hazine bünyesinden fonlara aktarılan tutarlar da dikkati çekti. Ağustos ayında ciddi artış görüldü. Ağustos ayında Aile ve Gençlik Fonu’na 2 milyar 772 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu kaynak yılın en büyük aktarımı oldu. Ocak-Ağustos döneminde 5 milyar 156 milyon lira tutarında Hazine’den kaynak aktarıldı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na Ağustos ayında 25 milyar 377 milyon lira aktarıldı. Ocak-Ağustos döneminde toplamda 151 milyar 700 milyon lira Hazine’den bu fona aktarıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu’na 11 milyar 252 milyon lira Ağustos ayında, Ocak-Ağustos döneminde de toplamda 73 milyar 320 milyon lira transfer edildi. Böylece Ocak-Ağustos döneminde fonlara aktarılan kaynağın toplam tutarı 230 milyar 177 milyon lirayı buldu. Geçen yılın aynı döneminde 134 milyar 644 milyon lira olan fonlara aktarılan kaynak tutarı, yüzde 71 oranında arttı.

8 AYDA 8,4 MİLYAR TL

Bütçede hesabı sorulmayan harcama kalemi olarak bilinen örtülü ödenek harcaması Ağustos ayında 1 milyar 627 milyon lirayı buldu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 81 milyon lira olan harcama bu yıl 8 milyar 436 milyon liraya ulaştı.

MAARİF’E 2,2 MİLYAR TL

Gölge Bakanlık olarak adlandırılan ve 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişiminin ardından “yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na sadece Ağustos ayında 2 milyar 900 milyon lira kaynak aktarıldı. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 252 milyon lira transfer edilen Vakfa, Ocak-Ağustos döneminde 4 milyar 684 milyon lira aktarıldı.

TAŞIT KİRALARI İSRAFI

İsraf kalemleri arasında gösterilen taşıt kiraları için harcanan kaynak Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Orman yangınları döneminde artan uçak kiralama gideri de Ocak-Ağustos arasında 6 milyar 670 milyon lirayı buldu.