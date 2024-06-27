Vergiler Kuran kurslarına aktı

Diyanet’e kamunun tüm kaynakları akıtılırken 4-6 yaş Kuran kursları için İstanbul Valiliği de seferber oldu. 91,8 milyar TL bütçesi bulunan Diyanet, kursları için Valilik bütçesinden 4,9 milyon TL’lik malzeme satın aldı.

Dev bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığı için kullanılan kamu kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği, Diyanet’e bağlı 4-6 Yaş Kuran kursları için kesenin ağzını açtı.

2024 yılının ocak-mayıs döneminde 39,3 milyar TL harcayan Diyanet’in Kuran kursları için kamu kaynakları seferber edildi. 2024 için 91,8 milyar TL’lik bütçesini yetiremeyen Diyanet’in kuran kursları için valilik kaynakları ile milyonlarca liralık malzeme satın alındı. Böylelikle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Yeşil Cami Kuran Kursu ile Arnavutköy İkinci Cami Kuran Kursu’nun ihtiyaçlarını kamu kaynakları ile karşıladı.

MİLYONLARCA LİRALIK MALZEME

İstanbul Valiliği 29 Mayıs’ta, “Arnavutköy İlçesi Taşoluk Yeşil Cami Kuran Kursu ile Arnavutköy İkinci Cami Kuran Kursu İhtiyacında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” ihalesi düzenledi. Kamu ihalelerinde, “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında iki şirketten teklif alındı.

Valiliğin 5,2 milyon TL’lik maliyet hesabı çıkardığı ihale, 4 milyon 960 bin TL’ye sonuçlandı. Valilik ile Sekiz Ofis Mobilyaları isimli şirket arasında 6 Haziran’da sözleşme imzalandı. İhale kapsamında alınan malzemelerin Kuran kurslarına teslim edildiği bildirildi.

TÜM KAMU SEFERBER

AKP’li Pendik Belediyesi de 22 Mayıs’ta, “2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı” ihalesi ile Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarını baştan aşağıya döşedi. Belediye, 6,5 milyon TL’lik anlaşma kapsamında Kuran kurslarına 17 kalem malzeme aldı. Aile Bakanlığı da Diyanet’in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine milyonlarca liralık yardım yaptı. Yapılan ödemeler, 2024’ün Ocak-Nisan döneminde aylara göre şöyle:

Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL