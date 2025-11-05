Vergiler ve enflasyon ücretleri eritti: İşçinin 10 aylık kaybı 2 trilyona yaklaştı

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Kasım 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu yayımlandı.

Rapora göre 2025’in onuncu ayında ortalama ücretin yarısı eridi.

Raporda şu veriler yer aldı: