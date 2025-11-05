Vergiler ve enflasyon ücretleri eritti: İşçinin 10 aylık kaybı 2 trilyona yaklaştı
DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre 2025'in ilk 10 ayında işçi ücretlerindeki kayıp 2 trilyona yaklaştı.
Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Kasım 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu yayımlandı.
Rapora göre 2025’in onuncu ayında ortalama ücretin yarısı eridi.
Raporda şu veriler yer aldı:
- 2025’in ilk on ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturası 994,4 milyar TL! Vergilerin birikimli faturası ise 794,6 milyar TL oldu!
- Vergi ve enflasyonun ücretlerde yarattığı toplam kayıp 1 trilyon 789 milyar TL!
- Asgari ücrete ara zam yapılmaması kayıpları büyüttü: Ekim 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 TL!
- Yılın ilk on ayında ortalama işçi ücretinin birikimli vergi, kesinti ve enflasyon kaybı 106 bin 524 TL oldu!