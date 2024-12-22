Vergiler yükseldi, alışkanlıklar değişti

İçkilerdeki vergi artışları, market rafındaki alkollü içeceğin fiyatına yansıyor. Yurttaşlar içki fiyatlarındaki fahiş yükseliş nedeniyle ekonomik alternatif arayışına giriyor.

Bu durumu fırsata çeviren kaçak içki imalathanelerinde adeta halk sağlığıyla oynayan tüccarlar, her yıl yılbaşı döneminde yapılan operasyonlarla daha fazla görünür hale geliyor. Operasyonlarda sahte içkiler, polis tarafından ele geçiriliyor. Fakat yine de her yıl yüzlerce yurttaş sahte içki nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Yüksek fiyatlar ise tüketim alışkanlıklarını belirgin şekilde değiştiriyor. Bu değişim Google aramalarında da açığa çıkıyor. Rakı fiyatlarına olan ilgi yerini "Viski fiyatları" ve "etil alkol" aramalarına bırakıyor. Bu trend, yurttaşların yüksek içki fiyatları karşısında daha ekonomik arayışlara yöneldiğini ortaya koyuyor.

Vergi oranlarının sürekli yükselmesi yerli içki rakının aleyhine, ithal içki viskinin ise lehine işliyor. HaberTürk’te yer alan habere göre son 20 yılda rakı tüketiminde 2,2 milyon litre azalış yaşanırken viski tüketiminde 26,7 milyon litre artış yaşandı. Söz konusu haberde vergi oranları yükselip rakı ile viski arasındaki fiyat farkı azaldıkça yurttaşın ya kaçak rakı tüketimine yöneldiği ya da rakı yerine viskiyi tercih etmeye başladığı belirtildi.

Bu durumu tekel bayisi işletmecileri de teyit ediyor. Yurttaşın rakı masasını maliyetli bulunması nedeniyle viskiye olan ilginin artığını, raflara da daha fazla viski koymaya başladıklarını söylüyor. Tekel bayilerine göre rakı tüketimi, ev yapımı rakılara kaymış durumda.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise Tekel’in özelleştirilmesine dikkat çekiyor: “Tekel 2004’te 290 milyon dolara satıldı ve Mey İçki adını aldı. İki yıl sonra 810 milyon dolara Texas Pacific Group’a satıldı. Değeri 2 yılda dolar bazında neredeyse 3’e katlandı. Texas Pacific Group’un başında AKP’ye oldukça yakın bir isim, Cüneyd Zapsu vardı. AB’ye uyum için yasa değişikliği ile ithal içkilerdeki ÖTV düşürüldü. AKP’nin 290 milyon dolara özelleştirdiği Tekel 8 yılda dolar bazında değerini neredeyse 10’a katladı. Bu arada yerli ve milli rakımız da güme gitti.”

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ÖTV GELİRİNİN %30’U İÇKİ VE SİGARADAN

İçki ve sigaradan alınan ÖTV’nin artırılması, Hazine için de önemli bir gelir yaratıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında 1 trilyon 278 milyar TL tutarında ÖTV geliri elde edildi. Bu gelirin 95 milyar TL tutarını içkiden alınan ÖTV, 282,4 milyar TL’sini de tütün ürünlerinden alınan ÖTV geliri oluşturdu. Toplam ÖTV gelirinin yüzde 30’u içki ve sigara vergilerinden sağlandı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.