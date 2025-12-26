Vergilere “hedef” ayarı: Benzinden beyaz eşyaya, sigaradan içkiye her şeyi etkileyecek

2026 yılına dair ekonomi yol haritası netleşirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini desteklemek adına kritik bir hamleye hazırlanıyor.

Bloomberg’in ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre; yeni yılda akaryakıt, alkol ve tütün mamullerinde yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, otomatiğe bağlanan yüksek oranlar yerine "hedef odaklı" bir yaklaşımla belirlenecek.

Otomobiller, akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, parfümler, lüks elektronik eşyalar, mücevherler ve bazı plastik ürünler gibi kalemler ÖTV'ye tabi. Dolayısıyla bu karar tüm bu ürünlerdeki fiyat artışını etkileyecek.

AKARYAKITTA "FORMÜL DIŞI" MÜDAHALE

Normal şartlarda mevzuat gereği yılda iki kez son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılan akaryakıt ÖTV’si, bu kez farklı bir hesaplamaya tabi tutulacak: Vergi artışlarının kümülatif ÜFE yerine, Merkez Bankası’nın 2026 yılı için öngördüğü %16’lık enflasyon hedefiyle uyumlu tutulması planlanıyor.

Akaryakıtın lojistik ve üretim maliyetleri üzerinden tüm tüketici kalemlerine doğrudan etki etmesi nedeniyle, bu "ılımlı" artışın genel fiyat istikrarına katkı sağlaması hedefleniyor.

ŞİMŞEK’İN "YENİDEN DEĞERLEME" STRATEJİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı vergi ve harç artışlarında geçmiş enflasyona dayalı "yeniden değerleme oranı" yerine, gelecek dönemin beklenen enflasyonunun baz alınabileceği sinyalini vermişti.

Düzenlemenin sadece akaryakıtla sınırlı kalmayıp; alkollü içecekler, tütün ürünleri ve enerji fiyatları gibi hükümetin doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği tüm "yönetilen fiyatları" kapsaması bekleniyor.

Bu stratejik yaklaşıma rağmen, hafta içinde yayımlanan tebliğ ile pasaport, kimlik ve noter kağıtları gibi değerli kağıtlara Ocak ayı itibarıyla %19,01 oranında bir zam yapılmıştı.

HEDEF %16, BEKLENTİ %25

Ekonomi yönetiminin bu kararı, piyasa beklentileri ile resmi hedefler arasındaki makası daraltmayı amaçlıyor.

2025 sonu itibarıyla tüketici enflasyonunun %30 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Analistlerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi %25 seviyelerinde seyrediyor.

Ekonomi programındaki %16’lık iddialı hedefe ulaşmak için kamu kaynaklı zamların "fren" vazifesi görmesi kritik önem taşıyor.