Vergilerin %22’si faize

Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 23,9 milyar TL açık verdi. 7 aylık bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL oldu.

Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 695,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak belirlendi.

Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 49,6 artarak 5 trilyon 721 milyar 293 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 51,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece Hazine’nin kasasına günde 26 milyar 987 milyon 231 bin lira tutarında vergi geliri kaydedildi.

Faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 1 trilyon 246 milyar lirayı buldu. Her 100 liralık vergi gelirinin 22 lirası faiz harcamalarına gitti.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 95,5, kurumlar vergisi yüzde 14,7, dahilde alınan KDV yüzde 59,4, özel tüketim vergisi yüzde 37,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 70,5, ithalde alınan KDV yüzde 24,4, damga vergisi yüzde 55,6, harçlar yüzde 64,6 ve diğer vergi gelirleri yüzde 47,8 artış gösterdi.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 6,8 MİLYAR TL

Öte yandan hesap sorulmayan kalem olarak bilinen örtülü ödenek harcaması da Ocak-Temmuz döneminde 6 milyar 808 milyon lira olarak kaydedildi.

UÇAK KİRALARINA 2 MİLYAR GİTTİ

Büyük orman yangınları sırasında kullanılmamaları nedeniyle tartışma konusu olan THK’ya ait uçakların satılmasının ardından orman yangınlarına müdahale için uçak kiralamaları arttı. Yangınlara havadan müdahalenin yetersizliği eleştirilere konu olurken uçak kiraları için sadece temmuz ayında 2 milyar 28 milyon lira harcandı.

Birçok noktada büyük orman yangınlarının yaşandığı haziran ve temmuz aylarında toplamda 3 milyar 131 milyon lira uçak kiralama gideri olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise uçak kiralarına toplam harcama 4 milyar 288 milyon lira oldu.

THK, üçü faal sekiz uçağı mayıs ayında 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 TL’den satışa çıkarmıştı. Öte yandan geçen yıl aynı dönem uçak kiraları için bütçeden 2 milyar 315 milyon lira harcanmıştı.

İsraf kalemleri arasında gösterilen taşıt kiraları için temmuz ayında yılın en büyük harcaması kaydedildi. Temmuz ayında 456 milyon liralık taşıt kiralama giderleri, Ocak-Temmuz döneminde 2 milyar 654 milyon lirayı buldu. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 429 milyon lira düzeyindeydi.

∗∗∗

BOTAŞ VE EÜAŞ’A TRANSFER

Bütçe verilerine göre BOTAŞ’a geçen ay 22 milyar TL transfer yapıldı. BOTAŞ’a yapılan toplam transfer 101,5 milyar TL’ye ulaştı. 16,3 milyar TL aktarılan EÜAŞ’a yapılan transferler ise temmuz itibarıyla 120 milyar 200 milyon lirayı buldu.