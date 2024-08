Vergisini veren eczacıya ceza!

Haber Merkezi

Ülke genelinde eczanelere yapılan denetimlerde kesilen cezalar tepkilere yol açtı. Eczacılar ‘‘Yandaşın 660 milyar liralık vergi borcunu silen iktidar, açığı eczanelerden tahsil ediyor. Vergisini düzenli ve eksiksiz vereni cezalandırıyor’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Eczacı Gamze Taşcıer, her ay düzenli yapılan SGK ödemeleri nedeniyle vergi borcu bulunmayan nadir meslek grupları arasında yer alan eczacılara yönelik iktidarın bu tutumunu kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Taşçıer ‘‘Vergi aflarıyla Hazineyi boşaltan iktidar eczacıları hedef gösteriyor” dedi. 22 yıllık AKP iktidarında rekor düzeye ulaşan vergi kayıp ve kaçaklarının sorumlusunun eczaneler olmadığını vurgulayan Taşçıer, özetle şunları söyledi:

‘‘Şafak baskınlarını andırır yöntemlerle eczanelere yapılan vergi denetimleri ve kesilen fahiş cezalar bunun son örneğidir. Piyasada yüzlerce ilaç bulunamıyor. Eczacılar hastalar mağdur olmasın diyerek diğer eczanelerden parası ödenmemiş ilaçları ‘emanet’ olarak alıp, yurttaşlara veriyorlar. İktidar ‘iyilikten maraz doğar’ dedirtircesine bu ilaçlara fiş verilmediği gerekçesiyle eczacılara ceza yazıyor. Yetmiyor, ödemesi çıkmayan SGK reçetelerine fiş kesilmediği gerekçesiyle bir ceza daha yazıyor. Bu da yetmiyor bir türlü alt yapısı sağlıklı oluşturulamayan Ödeme Sistemi Entegrasyonu’nun sorumluluğu da eczanelere yükleniyor.”

Türk Eczacılar Birliği ise ‘‘Pandemide, depremde ihtiyaç duyulan her anda ve her koşulda halkımızın yanında olan eczacılarımıza yönelik adil olmayan denetimler iptal edilmeli’’ açıklamasını yaptı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan da ‘‘Vergi dairesine hayatı boyunca neredeyse hiç uğramamış hiç vergi vermemiş ya da senelerce matrahsız geçmiş sayısız mükellef varken, vergi rekortmenliğinde noterlerden sonra ikinci sırada yer alan ve vergi borcu her ay yapılan SGK ödemelerinde kaynağından kesildiği için tek kuruş vergi borcu olmayan tek meslek mensubu eczacıları adeta ceza yazmak amaçlı denetlemek kabul edilebilir bir tutum değildir" dedi.