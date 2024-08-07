Vergisizler cenneti

Cengiz ve Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin vergi vermediği belirlendi. Şirketin 2022’de ödediği vergi ise kayıtlara, 88 milyon 587 bin TL olarak geçti.

İnşaat şirketleri aracılığıyla kamudan milyarlarca liralık ihale alan Cengiz ve Kolin’in ortak işlettikleri Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin vergi karnesi dikkat çekti.

Özelleştirmeden kaynaklı borcu dolar cinsinden Türk Lirası’na çevrilen ve 1 milyar TL’ye yakın ödemeden kurtulduğu belirtilen elektrik dağıtım şirketinin, 2023 yılında gelir beyan etmediği öğrenildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, fahiş kazanca karşın Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi, 2021 yılında yalnızca 56 milyon 885 bin TL vergi ödedi. Şirketin 2022 yılında ödediği vergi ise kayıtlara, 88 milyon 587 bin TL olarak geçti.

2023’TE SIFIR VERGİ

Toplam 2 milyon 450 bin 232 abonesi ile 21 elektrik dağıtım şirketi arasında yedinci sırada yer alan Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin 2023 yılında ise gelir beyan etmediği bildirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’na geliri olmadığını beyan eden şirket, 2023 yılında vergi ödemekten de kurtuldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2023 yılında 1 TL dahi vergi ödemediği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri ise 2023 yılında gelir beyan etmeyen ve vergi ödemeyen şirketin, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında 150 milyon TL’nin üzerinde para aldığını ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılında sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında şirkete, 162 milyon 119 bin TL ödeme yapıldı. Şirket, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında bakanlıktan aldığı para itibarıyla 21 elektrik dağıtım şirketi arasında sekizinci sıraya yerleşti.

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BORÇTA AYRICALIK

Cengiz ve Kolin’in sahip olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin özelleştirmeden kaynaklanan borcu, 2017 yılında dolardan TL'ye çevrildi. Şirketin bu yolla 1 milyar TL’lik ödemeden kurtulduğu ve kamuyu zarara uğrattığı iddia edildi.