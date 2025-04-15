Veri sızıntısında yeni perde: İfadeler FETÖ firarisine gönderilmiş

Türkiye’nin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyen veri sızıntılarına yönelik Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada kabul edilen iddianame, skandal bir ayrıntıyı daha ortaya koydu. Veri sızıntılarının şüphelilerinden olan ve “Hacker çetesi üyesi” adlandırılan M.A’ya ait ifade tutanaklarının da sızdırıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumuna yönelik düzenledikleri siber saldırılarla milyonlarca kişiye ait kişisel verileri ele geçiren ve illegal sorgu sistemleri üzerinden satan suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüpheliler hakkında ava açıldı. BirGün’ün, “MİT ve MSB verileri de çalınmış” haberiyle gündeme getirdiği skandalın faillerine yöneltilen suçlamalar arasında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na aykırılık” suçu da yer aldı.

SIZDIRILAN İFADELER

Tutuklu yargılanan 16 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, çarpıcı bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. MİT ve Milli Savunma Bakanlığı personelinin kimlik bilgilerinin deşifre edildiği illegal sorgu sisteminin kurucusu olan M.A’nın, bir çete üyesinin ifade tutanaklarını da internete sızdırdığı kaydedildi. İddianamede yer alan çarpıcı tespit, bununla da sınırlı kalmadı. Çete üyesinin ifade tutanağının Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı logosunun profil fotoğrafı olarak kullanıldığı illegal sorgu sistemine yüklendiği belirtildi. İfade tutanaklarının, FETÖ firarisi Cevheri Güven’e de gönderildiği iddianamede kayda geçirildi.

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TÜM VERİLER ULUORTA

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 16 şüpheli bulunuyor. İllegal sorgu sistemlerinde, MİT ve MSB personelinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 101 milyon kişiye ait kişisel verilerin yanı sıra e-Okul, Aşı Takip Sistemi, Dijital Vergi Dairesi verileri de yer alıyor.