‘Verilen kararla adalet ölmüştür’

Haber Merkezi

Yargıtay’ın, Pınar Gültekin cinayeti davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yargıtay’ın "canavarca hisle öldürme" yerine haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar vermesine tepki gösteren Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir? Kızım canice öldürüldü. Adalet ölmüştür bu kararla" dedi.

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yargıtay’ın bozma kararına itirazının gerekçeleri ortaya çıktı. Başsavcılık, Avcı’nın eyleminin ağırlığıyla onu bu eyleme iten neden arasında aşırı derecede oransızlık bulunması, eyleminin, toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanınca hiçbir zaman onaylanmayacak oluşu hususları birlikte değerlendirildiğinde, eylemin “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” sonucunu oluşturduğu kanaatine varıldığını kaydetti.