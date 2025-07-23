Verilen sözler bir kez daha tutulmadı

Haber Merkezi

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin ve Millli Savunma Bakanlığı’nın TBMM’de emekli astsubaylara, emekli subaylara, şehit ailelerine ve gazilere verdikleri sözleri tutmadıklarını belirtti.

Bağcıoğlu, ‘‘TBMM tatile girdi ancak onlarca kez kamuoyuna duyurulan vaatler bir kez daha ertelendi, bir kez daha yok sayıldı. AKP iktidarının ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bizzat verdiği sözlerin tutulmaması, artık sadece bir siyasi ihmalkârlık değil, kurumsal vefasızlığın ve devlete duyulan güvenin ciddi şekilde zedelenmesinin göstergesidir’’ ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle emekli astsubaylarımız, emekli binbaşılarımız, şehit aileleri ve gaziler, defalarca verilen sözlere rağmen hâlâ yok sayılmaktadır. TBMM tatile girdi. Verilen sözler bir kez daha tutulmadı.”