Verilen sözler havada kaldı

Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye’de bulunan Yamanevler Kapalı Pazar Yeri’nde faaliyet gösteren esnaf ve yatırımcılar, yaşadıkları hak kayıplarına karşı bugün eylem yaptı. Ümraniye Belediyesi’nin önünde bir araya gelen Yamanevler Modern Pazar Esnafı ve Yatırımcıları Derneği (YAMPA-DER) üyeleri, satış sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Dernek üyeleri adına konuşan YAMPA-Der Başkanı Cennet Genç şunları söyledi:

“YAMPADER olarak tüm kapalı Pazar alanı esnafı için onların aileleri için Ümraniye Belediyesi’nin iştiraki ÜMTAŞ Anonim Şirketi eliyle yürütülen bu ‘hukuk kıyımına’ dur diyoruz!

Biz, Ümraniye Belediyesi iştiraki olan ÜMTAŞ ile 25 yıllık sözleşmeler yapmış, bu sözleşmeler gereği tüm ücretlerimizi peşin olarak ödemiş esnaflarız. Ancak bugün geldiğimiz noktada ÜMTAŞ; hiçbir haklı gerekçe göstermeden, hiçbir hukuki ihtara gerek duymadan, sanki bir bakkal dükkanı işletiyormuşçasına, tek taraflı fesih evraklarını bize göndermektedir.

Peşin parası ödenmiş, çeyrek asırlık güvence altına alınmış haklarımız, bir gecede yok sayılmaktadır!”

‘OLANLARI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?’

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen Genç “Kendi iştirak şirketiniz olan ÜMTAŞ, mülkiyet ve işletme haklarımızı gasp ederken, Ümraniye halkının oyuyla seçilmiş Belediye Başkanı olarak sessiz kalıyor hatta ve hatta Valiliğe ‘Engel yok, başvuru yok’ diye savunma gönderiyor ve ardından ÜMTAŞ eliyle esnafa ‘Fesih’ kağıtları gönderiyorsunuz.

Bu uygulama art niyetlidir! Hak yemektir! Hakkımızı gasp etmektir!

Çocuklarının rızkını, ailesinin birikimini, geleceğini size güvenerek sizinle sözleşme imzalayan bize uygulananlar Ümraniye Belediyesi’nin ve iştiraklerinin güvenilirliğini halk nezdinde sorgulatmaktadır. İsmet Yıldırım bu olanları görmüyor musun, yoksa bu uygulamalar sizin bilginiz dahilinde mi yürütülüyor?” diye sordu.

TALEPLER AÇIK

Cennet Genç taleplerini de sıralayarak şöyle devam etti:

• 25 yıl geçerliliği olan ve 2025 Temmuz ayında faaliyete alınan sözleşmelerimize yapılan hukuksuz müdahale derhal durdurulmalıdır.

• ÜMTAŞ’ın gönderdiği dayanaksız fesih bildirimleri geri çekilmelidir.

• İsmet Yıldırım, devletin resmi makamlarına verilen çelişkili bilgilerin ve esnafa kurulan bu pusunun hesabını kamuoyuna vermelidir.