Veriler ortaya koydu: Kadınlar en yakınlarındaki erkeklerden şiddet görüyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) yayımladığı “Ev İçi Acil Yardım Hattı Mart 2026 Veri ve Analiz Raporu” erkek şiddetinin Türkiye’de ulaştığı tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

TKDF tarafından paylaşılan verilere göre, 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na toplam 247 çağrı yapıldı.

Bu başvuruların 62’si yeni vaka olarak kayıtlara geçerken, 38’i ev içi şiddet, 27’si evli olduğu erkek şiddeti, 11’i sığınma evi talebi ve 1’i acil vaka olarak sınıflandırıldı.

Verilere göre şiddete maruz bırakılanların yüzde 96,2’sini kadınlar oluştururken, kız çocuklarının oranı yüzde 3,8 oldu.

ŞİDDETİN EN YAYGIN TÜRÜ: PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL

Şiddet türleri incelendiğinde ise yüzde 44 ile psikolojik şiddet ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 42,8 ile fiziksel şiddet izledi. Ekonomik ve cinsel şiddet yüzde 4,7, sosyal şiddet ise yüzde 3,5 oranında gerçekleşti.

Şiddet uygulayanlara ilişkin dağılımda ise ilk sırada yüzde 43,2 ile evli olduğu erkek yer aldı. Eski evli olduğu erkek yüzde 13,6, aile bireyleri yüzde 11,4, eski erkek arkadaş yüzde 6,8 oranında kaydedildi. Veriler, şiddetin büyük ölçüde kadınların en yakın çevresinden geldiğini ortaya koydu.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN

Çağrıların illere göre dağılımında İstanbul 34 başvuruyla ilk sırada yer alırken, Ankara 9, Ordu 6 çağrıyla İstanbul’u izledi. Toplamda 22 ilden başvuru geldiği belirtildi. İstanbul’da ise en fazla çağrının Sultangazi, Zeytinburnu ve Küçükçekmece gibi ilçelerden yapıldığı görüldü.

TOPLAM ÇAĞRI SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na 15 Ekim 2007’den 1 Nisan 2026’ya kadar toplam 101 bin 576 çağrı yapıldığı, bu çağrıların yalnızca Türkiye’den değil 33 farklı ülkeden geldiği kaydedildi.

Veriler, ev içi şiddetin yaygınlığını ve sürekliliğini ortaya koyarken, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete maruz bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.