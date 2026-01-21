Veriler ortaya koydu: Tüketici şikâyetleri 2025’te rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2025 yılında 849 bin 143 başvuruyu karara bağlayarak, 12,4 milyar liralık uyuşmazlığı yargıya taşımadan çözüme kavuşturduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2025 yılında yapılan başvurular ve sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yargının iş yükünü "önemli ölçüde" azalttığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvuru yapılmış, bu başvurulardan 849 bin 143’ü karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılına kıyasla 2025 yılında başvuru sayısında yüzde 20 artış kaydedilmiştir. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72’si e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş olup, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir. 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın tüketiciler tarafından yapılmıştır. Yaş dağılımına bakıldığında; en fazla başvuru yüzde 32 oranıyla 30–40 yaş aralığındaki tüketiciler tarafından yapılmıştır. En az başvuru ise yüzde 3 oranıyla 65 yaş üzerindeki tüketiciler tarafından gerçekleştirilmiştir."

"EN AZ BAŞVURUNUN YAPILDIĞI İL ARDAHAN"

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların il bazındaki dağılımında İstanbul’un ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, başvuru sayısının en yüksek olduğu il ve ilçelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvuru yapılan ilk beş il sırasıyla; İstanbul (235 bin 253), Ankara (100 bin 958), İzmir (60 bin 722), Bursa (33 bin 581) ve Antalya (28 bin 45) olmuştur. En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan (561) olarak gerçekleşmiştir. İl Tüketici Hakem Heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (24 bin 506), ilçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında ise en fazla başvuru Ankara ili Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (14 bin 13) yapılmıştır."

"EN FAZLA BAŞVURU PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE"

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 64'ünün ayıplı mal ve hizmet iddiası ile gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 36’sı ayıplı mal, yüzde 28’i ayıplı hizmet şikâyetlerine ilişkindir. Ürün bazında bakıldığında; ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri toplam başvuruların yüzde 19,6’sını oluşturarak ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla; mobil hat aboneliği (yüzde 4,75), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 3,97), mobilya (yüzde 3,71), cep telefonu (yüzde 3,61) ve internet aboneliği (yüzde 3,11) izlemektedir. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı içerisinde en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde; perakende ticaret sektörü 484 bin 170 başvuru (yüzde 53,35), abonelik hizmetleri sektörü 104 bin 112 başvuru (yüzde 11,47) ve finansal hizmetler sektörü 86 bin 637 başvuru (yüzde 9,54) ile en fazla başvuru yapılan sektörler olmuştur."