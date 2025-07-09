Verilere göre Almanya’da 474 bin evsiz yaşıyor

Almanya’da evsizlerin sayısı artmaya devam ediyor. Alman Federal İstatistik Ofisi, belediyelerden ve ilgili kurumlardan derlediği ülkedeki evsizlerin sayısına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Destatis’in verilerine göre ülkedeki evsizlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 8 artarak 439 bin 500’den 474 bin 700 kişiye ulaştı.

İstatistik ofisinin verileri geçen yıla oranla ülkede 35 bin kişinin daha sokakta yaşamaya başladığını ortaya koydu. Federal İstatistik Ofisinin tarafından yayınlanan raporlarda ülkedeki yabancı uyrukluların Almanya'daki evsizlerin yüzde 86’sını oluşturduğunu ve bu sayının geçen yıllara göre artış gösterdiğini belirtildi.

Yabancı uyruklu evsizlerin yüzde 29’unu Ukrayna’dan gelen mülteciler oluşturuyor. Evsizlerin yüzde 41'i 25 yaşın altında ve çoğunluğu erkek

En fazla evsizin bulunduğu eyaletler sırasıyla Kuzey Ren-Vestfalya, Baden-Württemberg ve Berlin’de.