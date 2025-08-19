Verilere göre halk yandaş medyayı takip etmiyor

Haber Merkezi

Sosyal medyada "Harita Bilgini" adlı hesap, Türkiye’nin haber haritasının verilerini paylaştı. Google Trendler kaynak gösterilerek hazırlanan haritaya göre, son 90 günde Google’da en çok aratılan haber kanalları illere göre büyük farklılıklar gösterdi.

Verilere göre 18 ilde yandaş A Haber birinci yer alırken 53 ilde Halk TV zirvede yer aldı. 10 ilde ise Rudaw’ın birinci oldu. Paylaşılan verilere göre, Rûdaw, 10 ilde en çok aratılan haber kaynağı oldu. Bu iller; Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı olarak sıralandı.