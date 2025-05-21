Vestel'den KAP'a açıklama: İşten çıkarmalara verimlilik savunması!

Zorlu Holding'e bağlı teknoloji şirketi Vestel, yaklaşık 2 bin çalışanı isten çıkaracak. Kararın ardından hisseleri çakılan şirket, işten çıkarmaları "operasyonel verimliliği artırmak" gerekçesiyle savundu.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, "Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz (Zorlu Holding) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül'ün 20 Mayıs 2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN"

Açıklamada, "Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatında aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir" denildi.

Şirket aktiflerinin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibarıyla alınmış yönetim kurulu kararının bulunmadığı aktarılan açıklamada, olası aktif satışlarının ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde şirketin özelinde değerlendirilecek bir konu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakinen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır."